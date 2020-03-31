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Coronavírus no ES

Guarapari tem segundo caso de coronavírus confirmado, diz prefeitura

No Estado, são 85 infectados, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na segunda-feira (30)

Publicado em 31 de Março de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 15:47
Prédio para prefeitura de Guarapari
Prédio para prefeitura de Guarapari Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari confirmou nesta terça-feira (31) o segundo caso de coronavírus na cidade. O comunicado foi feito pelo Instagram do órgão, que também listou 22 casos notificados, 18 descartados  que deram negativo para coronavírus, e dois em investigação. O primeiro caso foi registrado no último domingo (29).
Logo após o post com o novo número, a Prefeitura de Guarapari fez uma nova publicação, pedindo que as pessoas fiquem em casa, e afirmando que o isolamento voluntário é a melhor maneira de não propagar o coronavírus.

85 CASOS NO ES ATÉ SEGUNDA-FEIRA (31)

Guarapari tem segundo caso de coronavírus confirmado, diz prefeitura
No último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  publicado na segunda-feira (30), o Espírito Santo já contabilizava 85 casos confirmados de coronavírus.  Na ocasião, Guarapari estava com um caso confirmado. Um novo boletim estadual deve ser divulgado na noite desta terça-feira (31).
Governador do ES tuitou que, até esta segunda-feira, já são 85 casos confirmados no Estado
Governador do ES tuitou que, até esta segunda-feira, já são 85 casos confirmados no Estado Crédito: Twitter | Renato Casagrande

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção. Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país).
As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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