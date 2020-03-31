A Prefeitura de Guarapari confirmou nesta terça-feira (31) o segundo caso de coronavírus na cidade. O comunicado foi feito pelo Instagram do órgão, que também listou 22 casos notificados, 18 descartados que deram negativo para coronavírus, e dois em investigação. O primeiro caso foi registrado no último domingo (29).
Logo após o post com o novo número, a Prefeitura de Guarapari fez uma nova publicação, pedindo que as pessoas fiquem em casa, e afirmando que o isolamento voluntário é a melhor maneira de não propagar o coronavírus.
85 CASOS NO ES ATÉ SEGUNDA-FEIRA (31)
Guarapari tem segundo caso de coronavírus confirmado, diz prefeitura
No último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicado na segunda-feira (30), o Espírito Santo já contabilizava 85 casos confirmados de coronavírus. Na ocasião, Guarapari estava com um caso confirmado. Um novo boletim estadual deve ser divulgado na noite desta terça-feira (31).
TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA
O governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção. Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país).
As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.