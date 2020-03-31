Prédio para prefeitura de Guarapari Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari

Logo após o post com o novo número, a Prefeitura de Guarapari fez uma nova publicação, pedindo que as pessoas fiquem em casa, e afirmando que o isolamento voluntário é a melhor maneira de não propagar o coronavírus.

85 CASOS NO ES ATÉ SEGUNDA-FEIRA (31)

Your browser does not support the audio element. Guarapari tem segundo caso de coronavírus confirmado, diz prefeitura

No último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicado na segunda-feira (30), o Espírito Santo já contabilizava 85 casos confirmados de coronavírus. Na ocasião, Guarapari estava com um caso confirmado. Um novo boletim estadual deve ser divulgado na noite desta terça-feira (31).

Governador do ES tuitou que, até esta segunda-feira, já são 85 casos confirmados no Estado Crédito: Twitter | Renato Casagrande

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção. Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país).

As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.