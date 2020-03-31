'Estável', diz secretário sobre paciente com coronavírus em São Mateus

Coronavírus - Covid19 Crédito: Visuals3D/Pixabay

O morador de São Mateus que testou positivo para Covid-19 e está internado em um hospital da rede particular da cidade tem quadro clínico estável. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município, Henrique Follador. O paciente é um homem de 35 anos, que trabalha como gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal no município.

O paciente está em estado normal, recebendo todo o tratamento necessário, em acompanhamento na rede particular de saúde em São Mateus. O quadro segue estável e evoluindo para a melhora, disse o secretário.

O homem está na UTI e recebendo auxílio de um respirador. Mas, segundo o secretário, o procedimento é padrão para o tratamento da doença neste estágio e, inclusive, deve apresentar melhora nos próximos dias.

Quando o paciente evolui para síndrome respiratória aguda grave, há a necessidade da ventilação mecânica. Então, quando o estado de saúde se agrava em decorrência desses sintomas, falta de ar e sufocamento, é necessária a providência de entubação para ventilação mecânica. É um procedimento normal para esse tipo de agravamento da doença. Segue estável, sendo acompanhado e monitorado. Daqui a pouco já vai estar se recuperando melhor das condições clínicas, explicou.

NOVE CASOS INVESTIGADOS

Ainda de acordo com o secretário, nove casos estão sendo investigados no município, incluindo de pessoas que tiveram contato com o paciente confirmado para o novo coronavírus.

São nove casos sendo investigados, sendo alguns desses do convívio social do paciente. A vigilância epidemiológica do município já fez algumas coletas e segue ainda fazendo algumas coletas de pacientes que porventura apresentaram sintomas da Covid, ou mesmo de questões de resfriado comum, porque são sintomas idênticos, completou.