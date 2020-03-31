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Estado de saúde

'Estável', diz secretário sobre paciente com coronavírus em São Mateus

O paciente é um homem de 35 anos, que trabalha como gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal no município. Ele está internado na UTI de um hospital da rede particular

Publicado em 31 de Março de 2020 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 13:26
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Visuals3D/Pixabay
O morador de São Mateus que testou positivo para Covid-19 e está internado em um hospital da rede particular da cidade tem quadro clínico estável. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município, Henrique Follador. O paciente é um homem de 35 anos, que trabalha como gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal no município.
O paciente está em estado normal, recebendo todo o tratamento necessário, em acompanhamento na rede particular de saúde em São Mateus. O quadro segue estável e evoluindo para a melhora, disse o secretário.

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O homem está na UTI e recebendo auxílio de um respirador. Mas, segundo o secretário, o procedimento é padrão para o tratamento da doença neste estágio e, inclusive, deve apresentar melhora nos próximos dias.
Quando o paciente evolui para síndrome respiratória aguda grave, há a necessidade da ventilação mecânica. Então, quando o estado de saúde se agrava em decorrência desses sintomas, falta de ar e sufocamento, é necessária a providência de entubação para ventilação mecânica. É um procedimento normal para esse tipo de agravamento da doença. Segue estável, sendo acompanhado e monitorado. Daqui a pouco já vai estar se recuperando melhor das condições clínicas, explicou.

NOVE CASOS INVESTIGADOS

Ainda de acordo com o secretário, nove casos estão sendo investigados no município, incluindo de pessoas que tiveram contato com o paciente confirmado para o novo coronavírus.
São nove casos sendo investigados, sendo alguns desses do convívio social do paciente. A vigilância epidemiológica do município já fez algumas coletas e segue ainda fazendo algumas coletas de pacientes que porventura apresentaram sintomas da Covid, ou mesmo de questões de resfriado comum, porque são sintomas idênticos, completou.
Com informações da TV Gazeta

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