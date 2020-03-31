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Coronavírus no ES: sobe número de internados e o de curados

As informações foram divulgadas no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na noite desta segunda-feira (30). O Espírito Santo entrou no grupo dos estados em que há transmissão comunitária

Publicado em 31 de Março de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 09:52
Coronavírus - Covid19
Coronavírus: já são 12 pacientes internados em UTIs no Espírito Santo Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Em 24 horas, o número de pacientes internados e os que estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por conta da pandemia do novo coronavírus aumentou no Espírito Santo. Por outro lado, também cresceu o número de pacientes que são considerados curados da Covid-19, doença causada pelo vírus. As informações foram divulgadas no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na noite desta segunda-feira (30).

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O boletim desta segunda-feira mostra que entre as 85 pessoas com a Covid-19 no Espírito Santo, subiu de 11 para 12 o número de pacientes internados, e saltou de seis para sete os que estão em UTIs. Já o número de pessoas consideradas curadas no Estado foi de 12 para 13, enquanto 59 confirmados com a doença estão em isolamento residencial.
Um dos casos confirmados pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Sesa.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Também nesta segunda-feira, o Espírito Santo entrou no grupo dos estados em que há transmissão comunitária. Esse é o terceiro e último estágio epidemiológico da doença e, com isso, o estado entra em alerta vermelho na classificação dos casos de coronavírus.

Coronavírus no ES

A transmissão comunitária é uma modalidade de circulação na qual as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção, ou quando esta já envolve mais de cinco gerações de pessoas. Os três casos não foi possível identificar a fonte de disseminação da Covid-19, configurando a transmissão comunitária, são de Vila Velha.
Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.
Coronavírus no ES - sobe número de internados e o de curados

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