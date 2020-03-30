Coronavírus no ES: 85 casos são confirmados no Estado

Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay

O Espírito Santo já contabiliza 85 casos confirmados de coronavírus até o início da noite desta segunda-feira (30). A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, através de uma rede social. Os novos registros foram nos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica.

Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 59 estão em isolamento residencial e 12 estão internados, sendo sete em UTI.

#Covid19 85 é o número atualizado de casos confirmados de #Coronavírus no ES. As 13 confirmações de hoje são: 5 na Serra, 4 em Vitória, 3 em Vila Velha e 1 em Cariacica. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 30, 2020

Um dos casos confirmados pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

CASOS SUSPEITOS

CASOS CONFIRMADOS

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Na tarde desta segunda-feira, o governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção.

Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.

O Espírito Santo utilizou também como critério para definição de casos de transmissão comunitária um protocolo de investigação com um prazo de 36 horas às vigilâncias do Estado e municipais. Estabelecemos internamente na Sesa que, após as confirmações dos casos, diante de algum caso que não tivesse nexo esclarecido, o prazo de 36 horas para que as vigilâncias do Estado e dos municípios pudessem fazer a investigação fina de potenciais contatos de comunicantes que possam ter sido a fonte primária de infecção desses casos que não tinham na ficha de notificação a clareza de qual era o contato, disse o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.