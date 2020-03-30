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Covid-19

Coronavírus no ES: 85 casos são confirmados no Estado

Ainda segundo o governo, o Estado entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus

Publicado em 30 de Março de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 18:54
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay
O Espírito Santo já contabiliza  85 casos confirmados de coronavírus até o início da noite desta segunda-feira (30).  A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, através de uma rede social. Os novos registros foram nos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica.  
Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 59 estão em isolamento residencial e 12 estão internados, sendo sete em UTI.
Um  dos casos confirmados pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

CASOS SUSPEITOS

CASOS CONFIRMADOS

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Na tarde desta segunda-feira, o governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo  entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção. 
Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.
O Espírito Santo utilizou também como critério para definição de casos de transmissão comunitária um protocolo de investigação com um prazo de 36 horas às vigilâncias do Estado e municipais. Estabelecemos internamente na Sesa que, após as confirmações dos casos, diante de algum caso que não tivesse nexo esclarecido, o prazo de 36 horas para que as vigilâncias do Estado e dos municípios pudessem fazer a investigação fina de potenciais contatos de comunicantes que possam ter sido a fonte primária de infecção desses casos que não tinham na ficha de notificação a clareza de qual era o contato, disse  o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. 

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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