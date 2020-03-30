Idoso humilhado no ES: “É por causa de velhos teimosos que o Brasil está parado!”

É triste, mas o vírus do preconceito e da falta de empatia se alastra rapidamente junto com o coronavírus
. Aconteceu ontem de manhã (29) na Rua Augusto Emílio Estelita Lins, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Um carro com dois ocupantes, em baixa velocidade, parou ao lado de um idoso que caminhava na calçada. O carona, que aparentava ter menos de 30 anos, abriu a janela e ofendeu o vovô, de 80 anos presumíveis: “Vai pra casa, senhor! É por causa de velhos teimosos como o senhor que o Brasil está parado
!”.
Feita a humilhação, o motorista do veículo, um HB20 branco, foi embora deixando para trás um senhor profundamente triste e abalado. Um morador que vinha logo atrás parou o seu carro ao lado da calçada, abordou o vovô e perguntou se ele estava precisando de ajuda.
Com os olhos lacrimejando, o homem disse que não precisava porque estava a poucos metros do condomínio onde mora, como se “justificando” por alguma infração cometida. O idoso explicou ao morador que o abordou que é viúvo, mora sozinho e que foi comprar sabão em pó para lavar suas roupas sujas em casa.
O morador, então, passou o número do seu celular ao idoso e colocou-se à disposição para ajudá-lo quando for preciso. “Se precisar comprar alguma coisa, é só me chamar, sem problemas. Isso evita que o senhor seja humilhado”, disse. O senhor agradeceu: “Você é meu anjo da guarda. Muito obrigado”. E seguiu seu curto caminho até sua casa
.