Sim, o Brasil precisa parar. Parar para, literalmente, respirar

Acima, carreata na orla de Camburi, Vitória, pelo fim da quarentena; abaixo, caixões com corpos de vítimas do Covid-19 são transportados por comboio de caminhões do Exército da Itália (país que subestimou o coronavírus) Crédito: Montagem: Vitor Vogas

Ah, mas e a economia? Pois é. Pelas redes sociais, sobretudo a partir do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite da última terça-feira (24), temos assistido a uma dicotomia entre “salvar a economia” ou “salvar mais vidas”, como se nós e, principalmente, o governo brasileiro tivéssemos que escolher entre um ou outro. Nada mais enganoso. Essa dicotomia é falsa.

O Estado brasileiro, ao qual pagamos os nossos impostos desde que nascemos, tem o dever constitucional de proteger a economia do país, os empregos, os negócios e a vida das pessoas. E é por isso que o governo Bolsonaro deveria fazer o que todas as maiores economias mundiais estão fazendo: promover a quarentena já na chegada do vírus, ou seja, agora, para minimizar as perdas humanas, enquanto adota providências e injeta dinheiro público, dos nossos impostos, para minimizar os impactos econômicos.

O que as pessoas precisam entender é que crise econômica vai haver de qualquer maneira. De qualquer maneira. E será uma crise profunda. Será dolorosa, em muitos aspectos. O governo, se atuar corretamente, poderá (e deverá) atenuar os impactos socioeconômicos, mas só até certo ponto.

Haverá demissões. Haverá empresas fechando. Haverá queda aguda do PIB. Só que empresas e empregos podem ser recuperados. Vidas, não. Empresas se reerguem do chão; corpos não se levantam do caixão. É mais fácil recuperar a economia do que ressuscitar pessoas, como bem assinalaram três cientistas políticos da UFPE em artigo da “Superinteressante”.

A gente tem um privilégio que outros países não tiveram. A gente ainda pode escolher entre:

a) fazer a quarentena agora e enfrentar uma crise econômica profunda, com o sistema de saúde operando no limite, mas ainda dando conta de atender os pacientes (salvando, assim, mais vidas);

b) ignorar a quarentena agora e lidar com uma crise econômica profunda de qualquer maneira daqui a poucas semanas, ao mesmo tempo em que lidamos com um sistema de saúde em colapso. E, se o sistema de saúde entrar em colapso, pode apostar, esta crise só tende a ser pior.

O que você escolhe?

A lição da Itália deveria nos ensinar alguma coisa. O prefeito de Milão acaba de pedir desculpas a seu povo por ter subestimado a gravidade desse vírus e demorado demais a decretar a quarentena.

Lá a ordem dos fatos foi:

1. Primeiro ignoraram geral os riscos do Covid-19 e seguiram o ritmo de vida normalmente.

2. De repente, boom! Todos os pacientes em estado grave foram parar nos hospitais ao mesmo tempo! Sistema de saúde em colapso. Idosos abandonados à morte. Médicos obrigados a "brincar de Deus", escolhendo quem vai sobreviver e quem vai morrer, com base em idade e chances de sobrevivência.

3. Em desespero, o governo cai em si e manda todo mundo entrar em quarentena, depois que o bicho já pegou. Mas ops, aí já é tarde.

4. Crise econômica acaba se abatendo de qualquer modo, em dimensão ainda maior.

Então, a crise econômica, infelizmente, é um fato dado: nós a teremos de qualquer maneira. E, talvez, sem precedentes.

Quanto à tão odiada quarentena, não se enganem: por mais perturbadora que seja, nós teremos que fazê-la em algum momento. Se não for agora, terá que ser depois (quando a propagação da doença no Brasil também tiver fugido do controle).

A única variável que a gente pode efetivamente mudar nessa equação agora é, precisamente, a mais importante de todas: o número de mortes.

Se aqueles que podem realmente fizerem o isolamento agora, este número será menor do que poderia ser.

É isso que está em jogo, gente. A prioridade, penso eu, deveria ser sempre a vida humana.

Não consigo conceber como é possível que alguém, principalmente autoridades, tenham concepção diferente. Além de doentio, chega a ser criminoso.

NA CONTRAMÃO DO MUNDO CIVILIZADO

E por isso o comportamento e as declarações do presidente Jair Bolsonaro têm sido absolutamente irresponsáveis, para dizer o mínimo. É "imprecionante", como diria Weintraub, ver que o nosso senhor presidente prefere seguir na contramão do mundo civilizado. Ainda mais "imprecionante" é ver um governante dar tanta desimportância ao fator que deveria ser prioritário neste momento. É bom lembrar que o presidente foi eleito para proteger a Constituição, o bem-estar e a vida das pessoas que o elegeram.

No entanto, Bolsonaro foi bem-sucedido. Essa dúvida plantada por ele colou. E eu mesmo tenho ouvido de conhecidos próximos coisas assim: “Ah, as pessoas morrem todo dia. A influenza matou tantos. A gripe suína matou tantos. A dengue mata tantos todo ano. O que não pode é parar a economia”. É um desprezo e uma banalização terríveis da vida humana.

Só me resta rogar a políticos, empresários, profissionais liberais e trabalhadores em geral que estão aderindo a essa campanha suicida: ponham a mão na consciência.

GUEDES PRECISA SAIR DA CAIXINHA