Padre em Vila Velha faz alerta e se prepara para unção dos enfermos

Não farei especificação, até porque as notícias estão aí na imprensa. Mas vejo, sim, que é uma coisa generalizada. Houve várias falas que depois se desfizeram. Então da parte do povo, da recepção que o povo teve, acabou ocorrendo essa confusão generalizada. No momento em que a fala não é uniforme e consistente, cada um toma a decisão que mais lhe favorece. É claro que o comerciante que precisa pagar suas contas vai compreender que pode então fazer aquilo que é melhor para o seu comércio. As pessoas estão estressadas dentro de casa, então é claro que vão entender: “Bom, então não é tão grave assim, então vamos sair às ruas e nos encontrar”. É até compreensível. Quando se tem várias ordens e contraordens, isso é um convite para que cada um faça o que quiser e siga a própria cabeça.