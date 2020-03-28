Coronavírus: Governo do ES quer montar hospital de campanha na Serra

A primeira coisa que fizemos foi isentar as pessoas de baixa renda do pagamento do valor da água. A segunda coisa foi decidir que ninguém sofrerá corte de água nesse período, independentemente de ter pago a conta ou não. Das pessoas de baixa renda, nós não vamos cobrar. Das outras pessoas, nós cobraremos no dia a dia, mas não sofrerão cortes. E temos um trabalho forte de educação que estamos fazendo, com as secretarias estaduais de Saúde e de Educação, junto com as secretarias municipais de Saúde, para podermos levar as mensagens a esses locais.