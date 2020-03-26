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Após decisão da Justiça

Coronavírus: respiradores começam a chegar ao ES em abril

Hospital Dr Jayme Santos Neves vai receber a primeira remessa no próximo mês, e o restante em maio, para tratar pacientes graves com a Covid-19

Publicado em 26 de Março de 2020 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 20:46
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Hospital Dr. Jayme Santos Neves vai começar a receber novos respiradores para atender pacientes com Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
Depois de o governo federal tentar reter toda a produção de respiradores de uma empresa, que comprometeria a entrega do material no Estado, a Justiça determinou a liberação dos equipamentos e, nesta quinta-feira (26), foi finalizado o processo de compra de 59 unidades para o Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, referência para o atendimento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). A primeira remessa chega no próximo mês.
"O setor de compras do hospital entrou em contato hoje com a empresa fornecedora dos respiradores, que confirmou a entrega dos equipamentos conforme acordo anterior. Os primeiros 30 equipamentos chegam em abril e os demais, 30 dias após", informou a direção da unidade, por meio da assessoria.
A Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo (Aebes), Organização Social (OS) que administra o hospital, havia solicitado os respiradores no dia 19 de março por orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para atender a demanda nos casos graves de Covid-19. No entanto, foi surpreendida pela fornecedora Magnamed Tecnologia Médica com a informação que o Ministério da Saúde havia requisitado todos os respiradores já produzidos e disponíveis a pronta-entrega, bem como a totalidade da produção dos próximos 180 dias.

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Embora não houvesse equipamentos na empresa para pronta-entrega, a Magnamed havia sido a única a se comprometer com a entrega dos 59 respiradores requisitados. Depois, com a notificação que recebeu do governo federal, suspendeu a negociação. 
A Aebes ingressou com uma ação na Justiça Federal nesta quarta-feira (25) e, no mesmo dia, o juiz federa Fernando Cesar Baptista de Mattos determinou "a tutela de urgência para que a União se abstenha de se apossar dos ventiladores pulmonares (respiradores) adquiridos". Ainda que o pagamento de R$ 3,39 milhões ainda não tivesse sido efetuado, o que só é feito no ato da entrega, a medida foi necessária para garantir a assistência aos pacientes graves que deverão chegar ao hospital com o avanço da Covid-19 no Estado. 

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Atualmente, a UTI do Dr Jayme Santos Neves já dispõe de um respirador para cada leito, além de uma reserva de 10% para segurança dos pacientes, manutenções programadas e demais eventualidades que possam acontecer. Entretanto, considerando que o hospital está passando por intervenções para abrigar mais leitos porque é uma das unidades de referência na assistência aos casos de coronavírus no Espírito Santo, os novos respiradores são fundamentais. 
Ao todo, a Sesa pretende adquirir 150 respiradores. Os demais, que vão abastecer outras unidades hospitalares, Pronto Atendimento e veículos de remoção, estão em processo de cotação de preços. 

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