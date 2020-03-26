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Covid-19

Coronavírus no ES: Estado tem 48 casos confirmados da doença

Novos casos foram registrados em Vila Velha, Vitória, Serra e Castelo

Publicado em 26 de Março de 2020 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 19:14
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay
O Espírito Santo registrou oito novos casos de coronavírus em 24 horas, segundo informações divulgadas pelo governador Renato Casagrande, em uma rede social no início da noite desta quinta-feira (26). O Estado contabiliza, agora, 48 casos confirmados e 1.039 em investigação. Os novos registros foram nos municípios de Vila Velha (3), Vitória (2), Serra (2) e Castelo (1).
Coronavírus no ES - Estado tem 48 casos confirmados da doença
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 31 estão em isolamento residencial e quatro estão internados.
Um dos casos registrados pela Secretaria de Saúde (Sesa)  pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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