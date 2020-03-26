Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay

O Espírito Santo registrou oito novos casos de coronavírus em 24 horas, segundo informações divulgadas pelo governador Renato Casagrande, em uma rede social no início da noite desta quinta-feira (26). O Estado contabiliza, agora, 48 casos confirmados e 1.039 em investigação. Os novos registros foram nos municípios de Vila Velha (3), Vitória (2), Serra (2) e Castelo (1).

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - Estado tem 48 casos confirmados da doença

Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 31 estão em isolamento residencial e quatro estão internados.

Um dos casos registrados pela Secretaria de Saúde (Sesa) pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde registou mais 8 casos de coronavírus no ES: 2 em Vitória, 3 Vila Velha, 2 Serra e 1 em Castelo. Agora, são 48 confirmados e 1039 em investigação. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 26, 2020

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.