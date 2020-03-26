O Espírito Santo registrou oito novos casos de coronavírus em 24 horas, segundo informações divulgadas pelo governador Renato Casagrande, em uma rede social no início da noite desta quinta-feira (26). O Estado contabiliza, agora, 48 casos confirmados e 1.039 em investigação. Os novos registros foram nos municípios de Vila Velha (3), Vitória (2), Serra (2) e Castelo (1).
Coronavírus no ES - Estado tem 48 casos confirmados da doença
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 31 estão em isolamento residencial e quatro estão internados.
Um dos casos registrados pela Secretaria de Saúde (Sesa) pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.