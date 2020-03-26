Coronavírus no ES: Ifes prorroga suspensão de aulas até 3 de abril

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta quinta-feira (26) que decidiu prorrogar a suspensão das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus. Anteriormente, o Ifes havia suspendido as atividades acadêmicas até esta sexta-feira (27). Agora, a suspensão é válida até o dia 3 de abril. A próxima reunião do Comitê de Crise do Ifes está agendada para a próxima quarta-feira (1º) para avaliar um novo prazo, se necessário. Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas a qualquer tempo.
Em nota, a instituição explicou que a definição foi feita pelo Comitê de Crise do Ifes, que acompanha a decisão do Governo do Estado, com base no Decreto de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo, que estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do Covid-19.
Disse, ainda, que dirigentes de todos os campi do Ifes relataram a impossibilidade de realização imediata de aulas dos cursos técnicos e superiores por meio da educação a distância, conforme autoriza a portaria nº 343/2020 do Ministério da Educação. Por isso, por enquanto, o calendário acadêmico está suspenso e as aulas serão repostas.
Com relação a pós-graduação, que compreende os cursos de especialização e os mestrados, o Ifes esclarece que cada programa poderá optar por realizar as aulas à distância ou não, desde que os estudantes não sejam prejudicados e que não ocorram atividades presenciais. As atividades dos cursos a distância continuam acontecendo, sem encontros presenciais.
PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2020 está mantido, mas a gestão analisará uma forma de simplificá-lo, adaptando-o às condições impostas pela quarentena. Definições serão feitas pela Pró-reitoria de Ensino, pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e pelos campi do Ifes nos próximos dias. O certame ofertará entre 900 e 1000 vagas em cursos técnicos concomitantes, subsequentes e de educação de jovens e adultos (Proeja), em 12 campi do Ifes.