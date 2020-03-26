Coronavírus no ES: Ifes prorroga suspensão de aulas até 3 de abril

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

Em nota, a instituição explicou que a definição foi feita pelo Comitê de Crise do Ifes, que acompanha a decisão do Governo do Estado, com base no Decreto de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo, que estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do Covid-19.

Disse, ainda, que dirigentes de todos os campi do Ifes relataram a impossibilidade de realização imediata de aulas dos cursos técnicos e superiores por meio da educação a distância, conforme autoriza a portaria nº 343/2020 do Ministério da Educação. Por isso, por enquanto, o calendário acadêmico está suspenso e as aulas serão repostas.

Com relação a pós-graduação, que compreende os cursos de especialização e os mestrados, o Ifes esclarece que cada programa poderá optar por realizar as aulas à distância ou não, desde que os estudantes não sejam prejudicados e que não ocorram atividades presenciais. As atividades dos cursos a distância continuam acontecendo, sem encontros presenciais.

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