Concursos e seleções são suspensos por causa do coronavírus

Na última semana o Ministério da Saúde publicou uma portaria estabelecendo medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) no território brasileiro. O anúncio foi logo após a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudar a situação da propagação da doença para pandemia. Entre as medidas que passaram as ser adotadas no Brasil está a de evitar aglomerações. Com isso, Estados e municípios começaram a repensar a realização de concursos e processos seletivos.
Em todo o país, certames foram adiados no último mês. Um deles é o para 208 mil vagas temporárias do IBGE, para a realização do Censo Demográfico 2020. Na última terça-feira (17) o instituto de pesquisa divulgou que o certame seria suspenso e que o Censo seria realizado em 2021.
Outro é o de 300 vagas para atuar na Polícia Civil do Distrito Federal que seria realizado no último domingo (15). A Cebraspe, responsável pela execução do certame, publicou uma nota com a informação e marcou nova data. Outra prova, que é para o cargo de procurador-geral e seria aplicada pela mesma empresa, no próximo domingo (22), também foi adiada.
Essa tendencia de cancelamento de provas pode ser seguida por todo o país. Conforme a doença avançar o número de certames que terão datas modificadas também deve aumentar.
MEDIDAS CONTRA O CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS
Para realizar um concurso em meio a chegada do coronavírus no país, no último domingo (15), segundo informações do G1, candidatos que realizaram as provas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Divinópolis, Minas Gerais.
A medida seguiu um protocolo de segurança para evitar contágio do coronavírus. Eles tiveram que utilizar máscara de proteção e álcool em gel para diminuir o risco de contaminação pelo Covid-19 enquanto faziam a prova.
SUSPENSÃO DE NOVOS CONCURSOS NO ESPÍRITO SANTO
No Espírito Santo, a partir desta segunda-feira (16), a criação de novos concursos está suspensa por tempo indeterminado no Espírito Santo. A medida, confirmada pela assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande, é mais uma dentro do pacote de ações anunciado pelo governo diante do decreto de emergência em Saúde Pública que começa.
Por conta da pandemia de coronavírus, não será lançado neste momento nenhum novo concurso. Isso, no entanto, não vale para concursos em andamento.
VEJA A LISTA DE CONCURSOS ADIADOS
No Espírito Santo
- Prefeitura de Serra - suspendeu o concurso público para 1.147 vagas no município. As novas datas não foram divulgadas.
No Brasil
- Polícia Civil do DF - o concurso para cargo de escrivão da corporação, que seria realizado neste domingo (15), foi adiado. A Cebraspe, responsável pela execução do certame, publicou uma nota com a informação e não informou a nova data.
- Procuradoria Geral do Distrito Federal - prova seria aplicada no próximo domingo (22) pela Cebraspe, mas foi adiada.
- UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - as provas para o cargo de técnico-administrativo foram adiadas. Ainda não há informações sobre a nova data de aplicação da etapa objetiva. As inscrições no concurso continuam abertas até o dia 31 de março.
- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - cancelou a aplicação da primeira prova escrita do certame que ocorreria no dia 22 de março. Os candidatos as para o cargo de juiz substituto já realizaram as provas objetivas do concurso. A próxima etapa será a de provas escritas e uma nova data será estabelecida.
- Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo/RJ (Funasg) - O Instituto Consulplan divulgou uma nota informando que as provas foram adiadas devido ao coronavírus. Ainda não há uma nova data.
- Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP)- após o Decreto Federal nº 6.186, publicado na sexta-feira (13), a prefeitura suspendeu a realização das provas.
- Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré (PI) - a banca organizadora do concurso da Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré, AV Moreira, publicou nota informando que as provas foram adiadas. A nova data de realização das provas ainda não foi divulgada.
- Hospital Ipiranga, Unidade de Gestão Assistencial II - a Fundação Vunesp, responsável pela organização do concurso, e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo anunciaram a suspensão da aplicação das provas de oficial de saúde e de técnico de enfermagem, que aconteceria neste domingo.
- Prefeitura de Corumbaíba (GO) - as provas objetivas do processo seletivo foram adiadas em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus. Um novo cronograma ainda será divulgado.
- Prefeitura de Canoas (RS) - segundo o comunicado, a suspensão do certame foi uma recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Uma nova data será divulgada em breve.
- IBGE - na terça-feira (17) o instituto de pesquisa divulgou que o certame com 208 mil vagas para atuar no Censo Demográfico seria suspenso e que o Censo será realizado em 2021.
- Prefeitura de Quissamã (RJ) - as provas estavam previstas para o dia 15 de março, que foram suspensas.
- Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) - estava com provas previstas para o dia 22 de março, que foram suspensas.
- Prefeitura de Niterói (RJ) - adiaram a prova do concurso municipal que aconteceria no dia 29 de março.
- Prefeitura de Levy Gasparian (RJ) - as provas estavam previstas para o dia 22 de março, mas foram suspensas.
- Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) - a prefeitura cancelou todos os eventos públicos no município. As provas marcadas para o dia 15 de março foram suspensas. Novas datas serão divulgadas em breve.
- Câmara de Suzano (SP) - A Fundação Vunesp, banca organizadora do certame, informou a suspensão das provas da seleção, marcadas para o dia 15 de março.
- Universidade Estadual de Campinas (SP) - inicialmente programada para o dia 15 de março de 2020, foi suspensa.
- Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - suspendeu as provas do concurso público para Oficial de Saúde e Técnico de Enfermagem.
- Prefeitura de Cruzeiro (SP) - adiou as provas do concurso público do município. As provas objetivas seriam realizadas no dia 22 de março.
- Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) - a seleção tem mais de 47 mil inscritos e ainda não tem nova data.
- Tribunal de Justiça de Alagoas - a Fundação Vunesp cancelou as provas do concurso marcado para o dia 22 de março. Ainda não há informação sobre o novo cronograma da seleção, que oferece 212 vagas para diversos cargos.
- Prefeitura de Teresina (PI) - adiou as provas das seleções para Procurador e Fiscal de Serviços Públicos. Essas seriam as primeiras provas da primeira fase do certame aconteceria no dia 5 de abril.
- Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré (PI) - no dia 10 de março, a banca organizadora do concurso publicou um comunicado em que suspende temporariamente o certame. Um novo cronograma será divulgado.
- Ministério Público do Rio Grande do Sul - as provas estavam previstas para o último domingo, 15 de março, mas foram suspensas.