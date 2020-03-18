Prefeitura da Serra suspende concurso para 1150 vagas

A Prefeitura da Serra suspendeu a realização do concurso público do município. Novas datas do certame devem ser divulgadas em breve de acordo com a assessoria do município. Ao todo estavam sendo oferecidas 1.150 vagas para 69 diferentes cargos de níveis fundamental, médio e superior. A prova objetiva seria aplicada no dia 05 de abril.
Com o avanço do coronavírus, muitos concursos no país estão sendo adiados. A recomendação da Organizações Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde são de que as pessoas evitem locais fechados e/ou com aglomeração de pessoas.
Os profissionais selecionados no concurso deveriam atuar nas secretarias municipais de Obras, Educação, Saúde, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Controladoria Geral do Município, entre outras. E a convocação estava prevista para ocorrer de acordo com as necessidades da administração.
Os salários previstos variavam de R$ 937,19 até R$ R$3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$350, para a carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais.