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Salários até R$ 3,4 mil

1150 vagas: Prefeitura da Serra prorroga inscrições para concurso

Os interessados têm até próxima quinta-feira (12) para se inscrever. Os cargos são para as áreas da Saúde, Educação, Engenharia e setor administrativo, entre outras

Publicado em 09 de Março de 2020 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 15:56
Há chances para professores e outros cargos. Crédito: Prefeitura da Serra
A Prefeitura da Serra prorrogou o período de inscrições para o concurso público do município. O prazo terminaria nesta segunda-feira (9), mas foi estendido para dar mais uma oportunidade aos interessados. Quem ainda não realizou a inscrição tem até as 23h59 da próxima quinta-feira (12) para se cadastrar.
Atualização: prefeitura adiou a realização do concurso em função do avanço do Coronavírus. Novas datas do certame devem ser divulgadas em breve.

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Ao todo estão sendo oferecidas 1.150 vagas para 69 diferentes cargos de níveis fundamental, médio e superior. As chances são para auxiliar administrativo, contador, enfermeiro, médico cirurgião geral, nutricionista, psicólogo, técnico em enfermagem, professor, arquiteto, e muitas outras.
As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Aocp. A etapa das provas deve começar em abril. O cartão de informação do candidato com o local de realização da prova poderá ser conferido a partir de 24 de março no mesmo site.
Os profissionais vão atuar nas secretarias municipais de Obras, Educação, Saúde, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Controladoria Geral do Município, entre outras. E serão convocados de acordo com as necessidades da administração.
Os selecionados irão receber salários que variam de R$ 937,19 até R$ R$3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$350, para a carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais.
Para os cargos de magistério, a remuneração varia de R$2.222,02 para quem tem licenciatura, até R$3.446,86 para aqueles que possuem doutorado.

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CONFIRA TODOS OS CARGOS

NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Auxiliar Administrativo: 85
NÍVEL MÉDIO
  • Auxiliar de Consultório Dentário: 4
  • Técnico em Enfermagem: 18
  • Técnico em Higiene Dentária: 1
NÍVEL SUPERIOR
  • Analista de Sistema - Desenvolvimento de Sistemas: 2
  • Analista de Sistema - Infraestrutura de Rede: 1
  • Analista de Sistema  Segurança da Informação: 1
  • Analista de Sistema  Novas Tecnologias: 1
  • Analista de Sistema - Suporte: 1
  • Arquiteto: 7
  • Assistente Social: 9
  • Auditor Fiscal de Tributos Municipais: 10
  • Auditor Público Interno  Ciências Contábeis: 3
  • Auditor Público Interno  Direito: 2
  • Auditor Público Interno  Economia: 1
  • Auditor Público Interno  Engenharia Civil: 1
  • Auditor Público Interno  Tecnologia da Informação: 1
  • Bibliotecário: 4
  • Biólogo: 3
  • Cirurgião Dentista/Bucomaxilo: 1
  • Cirurgião Dentista/Clínico Geral: 8
  • Cirurgião Dentista/Endodontista: 
  • Cirurgião Dentista/Odontopediatria: 
  • Cirurgião Dentista/Pacientes com necessidades especiais: 1
  • Cirurgião Dentista/Periodontista: 1
  • Cirurgião Dentista/Protesista: 1
  • Contador: 6
  • Economista: 1
  • Enfermeiro: 12
  • Engenheiro Ambiental: 3
  • Engenheiro Civil: 10
  • Engenheiro de Trânsito: 2
  • Engenheiro Elétrico: 3
  • Engenheiro Florestal: 1
  • Epidemiologista: 1
  • Estatístico: 1
  • Farmacêutico: 3
  • Fiscal de Obras: 4
  • Fiscal de Posturas: 4
  • Fiscal de Serviços Urbanos: 2 
  • Fiscal Transporte Coletivo: 2
  • Fiscal Vigilância Sanitária: 1
  • Fiscal Meio Ambiente: 6
  • Fisioterapeuta: 1
  • Geógrafo: 1
  • Gestor Público em Saúde: 1
  • Médico Cardiologista: 1
  • Médico Cirurgião Geral: 1
  • Médico Clínico Geral: 50
  • Médico do Trabalho: 1
  • Médico Ginecologista Obstetra: 50
  • Médico Neurologista: 1
  • Médico Neuropediatra: 1
  • Médico Pediatra: 50
  • Médico Psiquiátrico: 1
  • Nutricionista: 1
  • Professor MaPB  Libras: 2
  • Professor MaPA  Educação Especial/DA: 1
  • Professor MaPA  Educação Especial/DM: 50
  • Professor MaPA  Educação Especial/DV: 12
  • Professor MaPA  Educação Infantil: 221
  • Professor MaPA  Séries Iniciais: 327
  • Professor MaPB  Assessoramento Pedagógico: 40
  • Professor MaPB  Educação Artística: 35
  • Professor MaPB  Educação Física: 58
  • Psicólogo: 7
  • Sanitarista: 1
  • Técnico de Nível Superior  Professor de Educação Física: 1
  • Terapeuta Ocupacional: 1
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