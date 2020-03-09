1150 vagas: Prefeitura da Serra prorroga inscrições para concurso

Há chances para professores e outros cargos. Crédito: Prefeitura da Serra

Atualização: a prefeitura adiou a realização do concurso em função do avanço do Coronavírus. Novas datas do certame devem ser divulgadas em breve.

Veja Também Concursos e seleções são suspensos por causa do coronavírus

Ao todo estão sendo oferecidas 1.150 vagas para 69 diferentes cargos de níveis fundamental, médio e superior. As chances são para auxiliar administrativo, contador, enfermeiro, médico cirurgião geral, nutricionista, psicólogo, técnico em enfermagem, professor, arquiteto, e muitas outras.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Aocp . A etapa das provas deve começar em abril. O cartão de informação do candidato com o local de realização da prova poderá ser conferido a partir de 24 de março no mesmo site.

Os profissionais vão atuar nas secretarias municipais de Obras, Educação, Saúde, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Controladoria Geral do Município, entre outras. E serão convocados de acordo com as necessidades da administração.

Os selecionados irão receber salários que variam de R$ 937,19 até R$ R$3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$350, para a carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais.

Para os cargos de magistério, a remuneração varia de R$2.222,02 para quem tem licenciatura, até R$3.446,86 para aqueles que possuem doutorado.

CONFIRA TODOS OS CARGOS