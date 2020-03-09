1150 vagas: Prefeitura da Serra prorroga inscrições para concurso

A Prefeitura da Serra prorrogou o período de inscrições para o concurso público do município. O prazo terminaria nesta segunda-feira (9), mas foi estendido para dar mais uma oportunidade aos interessados. Quem ainda não realizou a inscrição tem até as 23h59 da próxima quinta-feira (12) para se cadastrar.
Atualização: a prefeitura adiou a realização do concurso em função do avanço do Coronavírus. Novas datas do certame devem ser divulgadas em breve.
Ao todo estão sendo oferecidas 1.150 vagas para 69 diferentes cargos de níveis fundamental, médio e superior. As chances são para auxiliar administrativo, contador, enfermeiro, médico cirurgião geral, nutricionista, psicólogo, técnico em enfermagem, professor, arquiteto, e muitas outras.
As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Aocp. A etapa das provas deve começar em abril. O cartão de informação do candidato com o local de realização da prova poderá ser conferido a partir de 24 de março no mesmo site.
Os profissionais vão atuar nas secretarias municipais de Obras, Educação, Saúde, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Controladoria Geral do Município, entre outras. E serão convocados de acordo com as necessidades da administração.
Os selecionados irão receber salários que variam de R$ 937,19 até R$ R$3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$350, para a carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais.
Para os cargos de magistério, a remuneração varia de R$2.222,02 para quem tem licenciatura, até R$3.446,86 para aqueles que possuem doutorado.
CONFIRA TODOS OS CARGOS
NÍVEL FUNDAMENTAL
- Auxiliar Administrativo: 85
- Auxiliar de Consultório Dentário: 4
- Técnico em Enfermagem: 18
- Técnico em Higiene Dentária: 1
- Analista de Sistema - Desenvolvimento de Sistemas: 2
- Analista de Sistema - Infraestrutura de Rede: 1
- Analista de Sistema Segurança da Informação: 1
- Analista de Sistema Novas Tecnologias: 1
- Analista de Sistema - Suporte: 1
- Arquiteto: 7
- Assistente Social: 9
- Auditor Fiscal de Tributos Municipais: 10
- Auditor Público Interno Ciências Contábeis: 3
- Auditor Público Interno Direito: 2
- Auditor Público Interno Economia: 1
- Auditor Público Interno Engenharia Civil: 1
- Auditor Público Interno Tecnologia da Informação: 1
- Bibliotecário: 4
- Biólogo: 3
- Cirurgião Dentista/Bucomaxilo: 1
- Cirurgião Dentista/Clínico Geral: 8
- Cirurgião Dentista/Endodontista:
- Cirurgião Dentista/Odontopediatria:
- Cirurgião Dentista/Pacientes com necessidades especiais: 1
- Cirurgião Dentista/Periodontista: 1
- Cirurgião Dentista/Protesista: 1
- Contador: 6
- Economista: 1
- Enfermeiro: 12
- Engenheiro Ambiental: 3
- Engenheiro Civil: 10
- Engenheiro de Trânsito: 2
- Engenheiro Elétrico: 3
- Engenheiro Florestal: 1
- Epidemiologista: 1
- Estatístico: 1
- Farmacêutico: 3
- Fiscal de Obras: 4
- Fiscal de Posturas: 4
- Fiscal de Serviços Urbanos: 2
- Fiscal Transporte Coletivo: 2
- Fiscal Vigilância Sanitária: 1
- Fiscal Meio Ambiente: 6
- Fisioterapeuta: 1
- Geógrafo: 1
- Gestor Público em Saúde: 1
- Médico Cardiologista: 1
- Médico Cirurgião Geral: 1
- Médico Clínico Geral: 50
- Médico do Trabalho: 1
- Médico Ginecologista Obstetra: 50
- Médico Neurologista: 1
- Médico Neuropediatra: 1
- Médico Pediatra: 50
- Médico Psiquiátrico: 1
- Nutricionista: 1
- Professor MaPB Libras: 2
- Professor MaPA Educação Especial/DA: 1
- Professor MaPA Educação Especial/DM: 50
- Professor MaPA Educação Especial/DV: 12
- Professor MaPA Educação Infantil: 221
- Professor MaPA Séries Iniciais: 327
- Professor MaPB Assessoramento Pedagógico: 40
- Professor MaPB Educação Artística: 35
- Professor MaPB Educação Física: 58
- Psicólogo: 7
- Sanitarista: 1
- Técnico de Nível Superior Professor de Educação Física: 1
- Terapeuta Ocupacional: 1