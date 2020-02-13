Prefeitura da Serra anuncia concurso público com 1.150 vagas

Prefeitura da Serra e IDAF abrem concursos com salários de até 5 mil reais
A Prefeitura da Serra vai abrir concurso público com 1.150 vagas para cargos das áreas da Saúde, Educação, Engenharia e setor administrativo, entre outras. O salário pode chegar a R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$ 350.
O edital de abertura do processo seletivo será publicado nesta sexta-feira (14). A prova objetiva deve ser aplicada no dia 5 de abril.
As oportunidades estão disponíveis em 69 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O concurso oferece vagas para cargos como auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, contador, enfermeiro, médico, professor, arquiteto, engenheiro civil, assistente social, auditor público interno e muitas outras.
De acordo com a prefeitura, os aprovados vão atuar nas secretarias municipais de Obras, Educação, Saúde, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Controladoria Geral do Município, entre outras.
Os salários variam de R$ 918,81 até R$ R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$ 350, e carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de magistério, a remuneração varia de R$ 2.178,45 a R$ 3.379,27, de acordo com a titulação do candidato.
O secretário de Administração e Recursos Humanos (Sead), Anckimar Pratissolli, informou que os aprovados serão convocados ainda este ano, a partir do segundo semestre. O concurso tem validade de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período.
INSCRIÇÕES
Os interessados poderão se inscrever das 9 horas do dia 14 de fevereiro até as 23h59 do dia 9 de março, no site www.institutoaocp.org.br. A taxa é de R$ 65 para nível fundamental e médio, e R$ 85 para nível superior.
Tem direito à isenção da taxa de inscrição, candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, doadores de sangue e doadores de medula óssea. A solicitação do benefício pode ser feita das 9 às 23h59 do dia 14 de fevereiro, e das 9 horas do dia 17 de fevereiro até as 23h do dia 18 de fevereiro no site www.institutoaocp.org.br.
As provas serão aplicadas no dia 5 de abril. O concurso será composto de prova objetiva, com 60 questões para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de professor, também haverá prova de títulos, de caráter classificatório.
CONFIRA OS CARGOS E AS VAGAS
- NÍVEL FUNDAMENTAL
- Auxiliar Administrativo: 85
- Auxiliar de Consultório Dentário: 4
- Técnico em Enfermagem: 18
- Técnico em Higiene Dentária: 1
- Analista de Sistema - Desenvolvimento de Sistemas: 2
- Analista de Sistema - Infraestrutura de Rede: 1
- Analista de Sistema Segurança da Informação: 1
- Analista de Sistema Novas Tecnologias: 1
- Analista de Sistema - Suporte: 1
- Arquiteto: 7
- Assistente Social: 9
- Auditor Fiscal de Tributos Municipais: 10
- Auditor Público Interno Ciências Contábeis: 3
- Auditor Público Interno Direito: 2
- Auditor Público Interno Economia: 1
- Auditor Público Interno Engenharia Civil: 1
- Auditor Público Interno Tecnologia da Informação: 1
- Bibliotecário: 4
- Biólogo: 3
- Cirurgião Dentista/Bucomaxilo: 1
- Cirurgião Dentista/Clínico Geral: 8
- Cirurgião Dentista/Endodontista:
- Cirurgião Dentista/Odontopediatria:
- Cirurgião Dentista/Pacientes com necessidades especiais: 1
- Cirurgião Dentista/Periodontista: 1
- Cirurgião Dentista/Protesista: 1
- Contador: 6
- Economista: 1
- Enfermeiro: 12
- Engenheiro Ambiental: 3
- Engenheiro Civil: 10
- Engenheiro de Trânsito: 2
- Engenheiro Elétrico: 3
- Engenheiro Florestal: 1
- Epidemiologista: 1
- Estatístico: 1
- Farmacêutico: 3
- Fiscal de Obras: 4
- Fiscal de Posturas: 4
- Fiscal de Serviços Urbanos: 2
- Fiscal Transporte Coletivo: 2
- Fiscal Vigilância Sanitária: 1
- Fiscal Meio Ambiente: 6
- Fisioterapeuta: 1
- Geógrafo: 1
- Gestor Público em Saúde: 1
- Médico Cardiologista: 1
- Médico Cirurgião Geral: 1
- Médico Clínico Geral: 50
- Médico do Trabalho: 1
- Médico Ginecologista Obstetra: 50
- Médico Neurologista: 1
- Médico Neuropediatra: 1
- Médico Pediatra: 50
- Médico Psiquiátrico: 1
- Nutricionista: 1
- Professor MaPB Libras: 2
- Professor MaPA Educação Especial/DA: 1
- Professor MaPA Educação Especial/DM: 50
- Professor MaPA Educação Especial/DV: 12
- Professor MaPA Educação Infantil: 221
- Professor MaPA Séries Iniciais: 327
- Professor MaPB Assessoramento Pedagógico: 40
- Professor MaPB Educação Artística: 35
- Professor MaPB Educação Física: 58
- Psicólogo: 7
- Sanitarista: 1
- Técnico de Nível Superior Professor de Educação Física: 1
- Terapeuta Ocupacional: 1