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Carreira pública

Prefeitura da Serra anuncia concurso público com 1.150 vagas

Oportunidades são para  áreas da Saúde, Educação, Engenharia e setor administrativo, entre outras; remuneração pode chegar a R$ 3,4 mil

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 18:15
Concurso da Prefeitura da Serra oferece vagas para professor  Crédito: Bianca Nascimento/Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra e IDAF abrem concursos com salários de até 5 mil reais
Prefeitura da Serra vai abrir concurso público com 1.150 vagas para cargos das áreas da SaúdeEducação, Engenharia e setor administrativo, entre outras. O salário pode chegar a R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$ 350. 
O edital de abertura do processo seletivo será publicado nesta sexta-feira (14). A prova objetiva deve ser aplicada no dia 5 de abril.
As oportunidades estão disponíveis em 69 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O concurso oferece vagas para cargos como auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, contador, enfermeiro, médico, professor, arquiteto, engenheiro civil, assistente social, auditor público interno e muitas outras. 

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De acordo com a prefeitura, os aprovados vão atuar nas secretarias municipais de Obras, Educação, Saúde, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Controladoria Geral do Município, entre outras. 
Os salários variam de R$ 918,81 até R$ R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$ 350, e carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de magistério, a remuneração varia de R$ 2.178,45 a R$ 3.379,27, de acordo com a titulação do candidato.
O secretário de Administração e Recursos Humanos (Sead), Anckimar Pratissolli, informou que os aprovados serão convocados ainda este ano, a partir do segundo semestre. O concurso tem validade de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período.

INSCRIÇÕES

Os interessados poderão se inscrever das 9 horas do dia 14 de fevereiro até as 23h59 do dia 9 de março, no site www.institutoaocp.org.br. A taxa é de R$ 65 para nível fundamental e médio, e R$ 85 para nível superior.
Tem direito à isenção da taxa de inscrição, candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, doadores de sangue e doadores de medula óssea. A solicitação do benefício pode ser feita das 9 às 23h59 do dia 14 de fevereiro, e das 9 horas do dia 17 de fevereiro até as 23h do dia 18 de fevereiro no site www.institutoaocp.org.br.

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As provas serão aplicadas no dia 5 de abril. O concurso será composto de prova objetiva, com 60 questões para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de professor, também haverá prova de títulos, de caráter classificatório.

CONFIRA OS CARGOS E AS VAGAS

  • NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Auxiliar Administrativo: 85
NÍVEL MÉDIO
  • Auxiliar de Consultório Dentário: 4
  • Técnico em Enfermagem: 18
  • Técnico em Higiene Dentária: 1
NÍVEL SUPERIOR
  • Analista de Sistema - Desenvolvimento de Sistemas: 2
  • Analista de Sistema - Infraestrutura de Rede: 1
  • Analista de Sistema  Segurança da Informação: 1
  • Analista de Sistema  Novas Tecnologias: 1
  • Analista de Sistema - Suporte: 1
  • Arquiteto: 7
  • Assistente Social: 9
  • Auditor Fiscal de Tributos Municipais: 10
  • Auditor Público Interno  Ciências Contábeis: 3
  • Auditor Público Interno  Direito: 2
  • Auditor Público Interno  Economia: 1
  • Auditor Público Interno  Engenharia Civil: 1
  • Auditor Público Interno  Tecnologia da Informação: 1
  • Bibliotecário: 4
  • Biólogo: 3
  • Cirurgião Dentista/Bucomaxilo: 1
  • Cirurgião Dentista/Clínico Geral: 8
  • Cirurgião Dentista/Endodontista: 
  • Cirurgião Dentista/Odontopediatria: 
  • Cirurgião Dentista/Pacientes com necessidades especiais: 1
  • Cirurgião Dentista/Periodontista: 1
  • Cirurgião Dentista/Protesista: 1
  • Contador: 6
  • Economista: 1
  • Enfermeiro: 12
  • Engenheiro Ambiental: 3
  • Engenheiro Civil: 10
  • Engenheiro de Trânsito: 2
  • Engenheiro Elétrico: 3
  • Engenheiro Florestal: 1
  • Epidemiologista: 1
  • Estatístico: 1
  • Farmacêutico: 3
  • Fiscal de Obras: 4
  • Fiscal de Posturas: 4
  • Fiscal de Serviços Urbanos: 2 
  • Fiscal Transporte Coletivo: 2
  • Fiscal Vigilância Sanitária: 1
  • Fiscal Meio Ambiente: 6
  • Fisioterapeuta: 1
  • Geógrafo: 1
  • Gestor Público em Saúde: 1
  • Médico Cardiologista: 1
  • Médico Cirurgião Geral: 1
  • Médico Clínico Geral: 50
  • Médico do Trabalho: 1
  • Médico Ginecologista Obstetra: 50
  • Médico Neurologista: 1
  • Médico Neuropediatra: 1
  • Médico Pediatra: 50
  • Médico Psiquiátrico: 1
  • Nutricionista: 1
  • Professor MaPB  Libras: 2
  • Professor MaPA  Educação Especial/DA: 1
  • Professor MaPA  Educação Especial/DM: 50
  • Professor MaPA  Educação Especial/DV: 12
  • Professor MaPA  Educação Infantil: 221
  • Professor MaPA  Séries Iniciais: 327
  • Professor MaPB  Assessoramento Pedagógico: 40
  • Professor MaPB  Educação Artística: 35
  • Professor MaPB  Educação Física: 58
  • Psicólogo: 7
  • Sanitarista: 1
  • Técnico de Nível Superior  Professor de Educação Física: 1
  • Terapeuta Ocupacional: 1
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