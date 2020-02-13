Prefeitura da Serra anuncia concurso público com 1.150 vagas

Concurso da Prefeitura da Serra oferece vagas para professor Crédito: Bianca Nascimento/Prefeitura da Serra

Your browser does not support the audio element. Prefeitura da Serra e IDAF abrem concursos com salários de até 5 mil reais

O edital de abertura do processo seletivo será publicado nesta sexta-feira (14). A prova objetiva deve ser aplicada no dia 5 de abril.

As oportunidades estão disponíveis em 69 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O concurso oferece vagas para cargos como auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, contador, enfermeiro, médico, professor, arquiteto, engenheiro civil, assistente social, auditor público interno e muitas outras.

De acordo com a prefeitura, os aprovados vão atuar nas secretarias municipais de Obras, Educação, Saúde, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Controladoria Geral do Município, entre outras.

Os salários variam de R$ 918,81 até R$ R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$ 350, e carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de magistério, a remuneração varia de R$ 2.178,45 a R$ 3.379,27, de acordo com a titulação do candidato.

O secretário de Administração e Recursos Humanos (Sead), Anckimar Pratissolli, informou que os aprovados serão convocados ainda este ano, a partir do segundo semestre. O concurso tem validade de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período.

INSCRIÇÕES

Os interessados poderão se inscrever das 9 horas do dia 14 de fevereiro até as 23h59 do dia 9 de março, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa é de R$ 65 para nível fundamental e médio, e R$ 85 para nível superior.

Tem direito à isenção da taxa de inscrição, candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, doadores de sangue e doadores de medula óssea. A solicitação do benefício pode ser feita das 9 às 23h59 do dia 14 de fevereiro, e das 9 horas do dia 17 de fevereiro até as 23h do dia 18 de fevereiro no site www.institutoaocp.org.br

As provas serão aplicadas no dia 5 de abril. O concurso será composto de prova objetiva, com 60 questões para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de professor, também haverá prova de títulos, de caráter classificatório.

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