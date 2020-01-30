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Banco do Brasil prepara concurso público para 2020

Novo edital está previsto para ser publicado em março; cargo exige que o candidato tenha o nível médio

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 15:30
Banco do Brasil pode abrir concurso da escriturário ainda este ano Crédito: Ricardo Medeiros
Boa notícia para quem quer trabalhar em banco público. O Banco do Brasil prepara concurso público para contratar novos profissionais.  As chances serão poder o cargo de escriturário, que exige nível médio e tem uma remuneração inicial de R$ 4.036,50, já considerando auxílio alimentação.
A jornada de trabalho é de 30 horas semanais. O edital já está sendo preparado e está previsto para ser publicado em março. A instituição financeira não confirmou a seleção, mas fontes ligados ao banco afirmaram que a banca organizadora já foi definida. Em concursos anteriores, também não houve confirmação e as regras foram divulgadas em seguida.

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O último concurso do Banco do Brasil foi realizado em 2018, para o preenchimento de 60 vagas para a área de Tecnologia da Informação. Para o cargo de escriturário, o último processo seletivo foi realizado em 2015, com vagas para os estados do Nordeste.
O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, disse em recente entrevista, que a instituição estuda lançar um concurso específico para contratar profissionais de TI.
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