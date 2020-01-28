Ministério Público da União prepara concurso público para 2020

MPU pode abrir concurso público ainda este ano Crédito: Pinterest

Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O Ministério Público da União (MPU) pode abrir concurso público para cargos de níveis médio e superior ainda este ano. A possibilidade foi anunciada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, que pretende reforçar a operação Lava Jato nos estados e municípios, além de publicar novos editais para contratação de pessoal.

A meta do órgão é repor as vagas que surgiram após os pedidos de aposentadorias, que aumentaram após a aprovação da Reforma da Previdência . Ainda não há informações de quanto o certame será realizado nem o total de vagas e quais os cargos serão oferecidos.

O último concurso do MPU foi realizado em 2018. Na época, a seleção ofereceu 47 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal para os cargos de analista do MPU  Direito, e técnico, na área de administração. A banca organizadora, na ocasião, foi o Cebraspe.

Os cargos de técnico exigiram apenas o ensino médio e a remuneração inicial foi de R$ 6.862,72, enquanto para analistas, de nível superior, o inicial foi de R$ 11.259,81.