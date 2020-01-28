Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Ministério Público da União prepara concurso público para 2020
Expectativa

Ministério Público da União prepara concurso público para 2020

Previsão do órgão é abrir oportunidades para cargos de níveis médio e superior; salário pode chegar a R$ 11,2 mil

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 14:19
MPU pode abrir concurso público ainda este ano Crédito: Pinterest
Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O Ministério Público da União (MPU) pode abrir concurso público para cargos de níveis médio e superior ainda este ano. A possibilidade foi anunciada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, que pretende reforçar a operação Lava Jato nos estados e municípios, além de publicar novos editais para contratação de pessoal.
A meta do órgão é repor as vagas que surgiram após os pedidos de aposentadorias, que aumentaram após a aprovação da Reforma da Previdência. Ainda não há informações de quanto o certame será realizado nem o total de vagas e quais os cargos serão oferecidos.

Veja Também

Confira os concursos públicos abertos no interior do ES

Mais de 30 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

O último concurso do MPU foi realizado em 2018. Na época, a seleção ofereceu 47 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal para os cargos de analista do MPU  Direito, e técnico, na área de administração. A banca organizadora, na ocasião, foi o Cebraspe.
Os cargos de técnico exigiram apenas o ensino médio e a remuneração inicial foi de R$ 6.862,72, enquanto para analistas, de nível superior, o inicial foi de R$ 11.259,81.
O Ministério Público da União é um órgão formado pelo Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal - chefiado pelo Procurador-Geral da República.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados