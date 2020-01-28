Confira os concursos públicos abertos no interior do ES

Os moradores dos municípios do interior do Espírito Santo podem contar com pelo menos sete processos seletivos abertos em diversas áreas. Os cargos são para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.
No Norte do Estado, as oportunidades estão nos municípios de Rio Bananal, Sooretama, João Neiva, e Aracruz. Já no Sul, as chances estão nas cidades de Castelo, Brejetuba, e Ibitirama. São vagas paras as funções de médico, pedreiro, técnico em enfermagem, motorista, entre outros.
CONCURSOS NO NORTE
RIO BANANAL
Em Rio Bananal, a prefeitura divulgou um novo processo seletivo para a formação de cadastro reserva para a contratação temporária de profissionais dos cargos de pedreiro, fiscal de renda e médico. O regime de trabalho é de 30 a 40 horas, com remuneração de até R$ 9.413. O profissional deve ter ensino médio completo ou superior na área de interesse. Mais informações no edital.
Inscrições: Até às 17h do dia 28 de janeiro de 2020, na Sede da Prefeitura Municipal, no setor de Recursos Humanos.
CARGOS
- Pedreiro
- Fiscal de Renda
- Médico
SOORETAMA
A Prefeitura de Sooretama também abre as inscrições para o processo seletivo para preenchimento do cargo de Médico Cardiologista, Urologista e Ortopedista. De acordo com as informações do edital, os selecionados irão atuar em regime temporário e reserva, com remuneração de R$ 140 por hora-trabalhada.
Inscrições: Até o dia 29 de janeiro de 2020, de forma presencial na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Basílio Cerri, 44, no centro de Sooretama, das 8h às 11h e das 13h às 16h ou por meio do e-mail [email protected].
CARGOS
- Cardiologista
- Urologista
- Ortopedista
JOÃO NEIVA
No município de João Neiva, o concurso público oferece 107 vagas para a formação de cadastro reserva destinado a diversos cargos de níveis médio e técnico. As oportunidades são para as funções de agente de defesa civil, eletrotécnico, motorista, eletricista, técnico de enfermagem, entre outras. Caso selecionado, o candidato deve cumprir uma carga horária de 40h semanais, com remuneração inicial variável entre R$ 838,12 e R$ 1.465,88.
Inscrições: Até o dia 9 de março de 2020, no site da Fundação São João Batista. O valor da inscrição é de R$ 70.
CARGOS
- Agente de Defesa Civil
- Auxiliar de Educação Infantil
- Cuidador
- Eletrotécnico
- Monitor de Transporte Escolar
- Motorista de Ambulância
- Técnico Agrícola I
- Técnico de Defesa Ambiental
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Técnico em Informática
- Fiscal
ARACRUZ
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (SAAE), divulgou o edital do processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para as funções de técnico em manutenção ou mecânica, operador de ETAE (estação de tratamento de água e esgoto), agente administrativo, pedreiro, motorista, auxiliar de serviços gerais operacional e artífice.
Para se candidatar a uma vaga, é preciso comparecer ao local com os documentos exigidos no edital e a ficha de inscrição disponível no site da unidade municipal.
Inscrições: Das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h, no Auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizado na Rua José dos Santos Lopes, 45, Bairro De Carli, em Aracruz. Os interessados devem ficar atentos aos prazos, pois as candidaturas para cada função serão feitas em dias diferentes.
CARGOS
- Técnico em Manutenção/Mecânica (4 a 5 de fevereiro de 2020)
- Operador de Etae (4 a 5 de fevereiro de 2020)
- Agente Administrativo (06 a 07 de fevereiro de 2020)
- Pedreiro (10 a 11 de fevereiro de 2020)
- Motorista (10 a 11 de fevereiro de 2020)
- Auxiliar de Serviços Gerais Operacional (12 a 13 de fevereiro de 2020)
- Artífice (12 a 13 de fevereiro de 2020)
CONCURSOS NO SUL
CASTELO
A Prefeitura Municipal de Castelo anuncia o edital com quatro vagas mais formação de cadastro reserva, para o cargo de operador de serviços de obras públicas. O candidato precisa ter ensino Fundamental Incompleto. Os selecionados irão trabalhar no período de 40 horas semanais, com salário de R$ 662,33, mais complementação para salário mínimo, vale-feira semanal e vale-alimentação.
Inscrições: Até 28 de janeiro de 2020, no horário das 7h30 às 13h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Castelo - ES.
- Operador de Serviços de Obras Públicas
BREJETUBA
A Câmara Municipal de Brejetuba abre novo concurso público para preenchimento de vagas para os cargos de auditor público interno, técnico administrativo, vigia e servente. Os contratados terão carga horária de 30 horas semanais, e remuneração que varia de R$ 1.081,90 a R$ 5.016,37. Os interessados podem conferir mais informações no edital de seleção.
Inscrições: Até 14 de fevereiro de 2020 através do site da empresa organizadora, Instituto Ação. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 120.
CARGOS
- Auditor Público Interno
- Técnico Administrativo
- Vigia
- Servente
IBITIRAMA
Em Ibitirama, os editais da Prefeitura e da Câmara municipal abrem 75 vagas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem conferir os requisitos para cada cargo e outras informações nos editais disponíveis no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação. O período de trabalho é de 20 a 40 horas semanais com salário a ser recebido variando no valor de R$ 996,81 a R$ 3.762,45 conforme o cargo escolhido pelo candidato.
Inscrições: Até o dia 20 de fevereiro de 2020, no site www.idcap.org.br. O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 50; R$ 60 ou R$ 100.
CARGOS
- Contador
- Controlador Interno
- Procurador Jurídico
- Eletricista
- Mecânico
- Motorista
- Operador de Máquina
- Cuidador;
- Fiscal Sanitário
- Oficial Administrativo
- Secretário Escolar
- Técnico em Enfermagem
- Médico
- Odontólogo