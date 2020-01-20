Prefeitura de João Neiva anuncia concurso com 107 vagas

Prefeitura de João Neiva abre edital de seleção para novos servidores Crédito: Divulgação

A Prefeitura de João Neiva anunciou nesta segunda-feira (20) a abertura de um novo concurso público. Desta vez, o edital nº 005 contará com 107 vagas para diversos cargos de nível médio e técnico, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Instituto de Previdência dos Servidores de João Neiva (Ipsjon).

A remuneração varia de R$ 838,12 a R$ 1.465,88 . Os servidores também vão receber auxílio-alimentação que varia de R$ 200 a R$ 490,23.

As inscrições poderão ser feitas das 12 horas do dia 22 de janeiro até as 20h59 do dia 9 de março de 2020, no site da Fundação São João Batista . A taxa de participação é de R$ 70 para todos os cargos.

As oportunidades na prefeitura são para os cargos de agente de defesa civil, agente fiscal de arrecadação, agente fiscal de obras, agente fiscal sanitário, agente público administrativo, auxiliar de educação infantil, auxiliar de sala de leitura, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de secretaria escolar, cuidador, mediador de laboratório de informática educativa, monitor de transporte escolar, técnico agrícola, técnico de defesa ambiental, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico em informática, artesão, eletrotécnico, motorista de veículos leves e pesados, motorista de ambulância, motorista de transporte escolar, motorista de veículos do conselho tutelar e operador de máquinas.

Já para o SAAE, as chances são para auxiliar administrativo, fiscal, técnico em contabilidade, técnico em química, motorista, eletricista, operador de estação de tratamento de água, operador de estação de tratamento de esgoto, operador de pequenos sistemas, técnico em manutenção e auxiliar de saneamento.

O concurso conta ainda com vagas para agente público administrativo no Instituto de Previdência municipal.

De acordo com o edital, o processo seletivo contará com prova objetiva, caráter classificatório e eliminatório; e prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de motorista e operador de máquina.

O exame objetivo está previsto para ser aplicado no dia 16 de fevereiro de 2020.

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