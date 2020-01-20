Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Níveis médio e técnico

Prefeitura de João Neiva anuncia concurso com 107 vagas

Oportunidades são para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Instituto de Previdência dos Servidores de João Neiva

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 13:12
Prefeitura de João Neiva abre edital de seleção para novos servidores Crédito: Divulgação
A Prefeitura de João Neiva anunciou nesta segunda-feira (20) a abertura de um novo concurso público. Desta vez, o edital nº 005 contará com 107 vagas para diversos cargos de nível médio e técnico, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Instituto de Previdência dos Servidores de João Neiva (Ipsjon). 
A remuneração varia de R$ 838,12 a R$ 1.465,88 . Os servidores também vão receber auxílio-alimentação que varia de R$ 200 a R$ 490,23.
As inscrições poderão ser feitas das 12 horas do dia 22 de janeiro até as 20h59 do dia 9 de março de 2020, no site da Fundação São João Batista. A taxa de participação é de R$ 70 para todos os cargos.

Veja Também

Prefeitura de Cariacica abre concurso com 50 vagas para guarda municipal

31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Concursos: 75 vagas abertas em Ibitirama com salários até R$ 3,7 mil

As oportunidades na prefeitura são para os cargos de agente de defesa civil, agente fiscal de arrecadação, agente fiscal de obras, agente fiscal sanitário, agente público administrativo, auxiliar de educação infantil, auxiliar de sala de leitura, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de secretaria escolar, cuidador, mediador de laboratório de informática educativa, monitor de transporte escolar, técnico agrícola, técnico de defesa ambiental, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico em informática, artesão, eletrotécnico, motorista de veículos leves e pesados, motorista de ambulância, motorista de transporte escolar, motorista de veículos do conselho tutelar e operador de máquinas.
Já para o SAAE, as chances são para auxiliar administrativo, fiscal, técnico em contabilidade, técnico em química, motorista, eletricista, operador de estação de tratamento de água, operador de estação de tratamento de esgoto, operador de pequenos sistemas, técnico em manutenção e auxiliar de saneamento.
O concurso conta ainda com vagas para agente público administrativo no Instituto de Previdência municipal.
De acordo com o edital, o processo seletivo contará com prova objetiva, caráter classificatório e eliminatório; e prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de motorista e operador de máquina.
O exame objetivo está previsto para ser aplicado no dia 16 de fevereiro de 2020.

CONFIRA OS CARGOS

PREFEITURA
  • Agente de Defesa Civil
  • Requisito: Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima D
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: 1.042,56
Agente Fiscal de Arrecadação
  • Requisitos: Ensino médio completo 
  • Carga horária: 40h
  • Vagas: 2 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Agente Fiscal de Obras
  • Requisitos: Ensino médio completo 
  • Carga horária: 40h
  • Vagas: 2 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Agente Fiscal Sanitário
  • Requisitos: Ensino médio completo e curso básico em Vigilância Sanitária ou áreas afins Carga horária: 40h 
  • Vagas: 2
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Agente Público Administrativo
  • Requisitos: Ensino médio completo
  • Carga horária: 40h
  • Vagas: 23 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Artesão 
  • Requisitos: Ensino médio completo com registro de Artesão emitido por órgão responsável Carga horária: 40h 
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Auxiliar de Educação Infantil 
  • Requisitos: Ensino médio completo 
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 14 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Auxiliar de Sala de Leitura 
  • Requisito: Ensino médio completo 
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 2 
  • Remuneração: R$ 1.042,56 
Auxiliar de Saúde Bucal
  • Requisito: Ensino médio completo  com registro no órgão competente 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Auxiliar de Secretaria Escolar
  • Requisitos: Ensino médio completo e curso básico de informática 
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 9 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Cuidador 
  • Requisito: Ensino médio completo
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 15 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Eletrotécnico 
  • Requisitos: Curso Técnico em Eletrotécnica e registro profissional no conselho de classe Carga horária: 40h 
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.251,07
Mediador de Laboratório de Informática Educativa
  • Requisitos: Ensino médio completo com curso básico de informática 
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 6 
  • Remuneração: R$ 1.251,07
Monitor de Transporte Escolar
  • Requisitos: Ensino médio completo com curso de Monitor de Transporte Escolar 
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 3 
  • Remuneração: R$ 868,80
Motorista de Veículos Leves e Pesados
  • Requisitos: Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima D Carga horária: 40h 
  • Vagas: 8 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Motorista de Ambulância
  • Requisitos: Ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima D, e capacitação de Condutores de Veículos de Transporte e de Veículos de Emergência, conforme Resolução nº 285/2008, que altera o Anexo II da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 3 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Motorista de Transporte Escolar
  • Requisitos: Ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima D, e curso especializado em Motorista de Transporte Escolar, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em vigência
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 4 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Motorista de veículos do Conselho Tutelar
  • Requisitos: Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima D
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.042,56
Operador de Máquinas I 
  • Requisitos: Ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima D, e curso de qualificação na área
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 2
  • Remuneração: R$ 1.042,56 
Técnico Agrícola I 
  • Requisitos: Ensino médio completo com habilitação na área específica 
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.251,07
Técnico de Defesa Ambiental
  • Requisitos: Ensino médio completo com habilitação na área específica 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.251,07
Técnico de Enfermagem
  • Requisitos: Ensino médio completo com habilitação na área específica, e registro no conselho de classe 
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.251,07
Técnico de Enfermagem do Trabalho
  • Requisitos: Ensino médio completo com habilitação na área específica. (Obs.: será qualificado, especificamente em Enfermagem do Trabalho em nível médio, o Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem que atenderem o Parecer MEC-CEGRAU-718/90, publicado no D.O.U. em 13.09.90, e os que anteriormente seguiram a legislação específica determinada pelo MTPS)
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração R$ 1.251,07
Técnico de Segurança do Trabalho
  • Requisitos: Ensino médio completo com habilitação na área específica, e registro no conselho de classe 
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.251,07
Técnico em Edificações I
  • Requisitos: Ensino médio completo com habilitação na área específica, e registro no conselho de classe 
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.251,07
Técnico em Informática
  • Requisitos: Ensino médio completo com habilitação na área específica 
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: Cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.251,07
SAAE 
Motorista
  • Requisitos: Ensino médio completo + Habilitação D ou E
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: Cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 963,84
Eletricista 
  • Requisitos: Ensino médio completo + curso técnico na área 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 838,12
Operador de Estação de Tratamento de Água
  • Requisitos: Ensino médio completo + CNH A e B 
  • Carga horária: 40h
  • Vagas: 2 
  • Remuneração: R$ 963,84
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto
  • Requisitos: Ensino médio completo + CNH A e B 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: Cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 963,84
Operador de Pequenos Sistemas
  • Requisitos: Ensino médio completo + CNH A e B 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 963,84
Auxiliar Administrativo 
  • Requisitos: Ensino médio completo 
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 1.108,41
Auxiliar de Saneamento 
  • Requisito: Ensino médio completo 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 838,12
Fiscal 
  • Requisitos: Ensino médio completo + CNH A e B. 
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 2 
  • Remuneração: R$ 963,84
Técnico em Contabilidade 
  • Requisitos: Ensino médio completo + curso técnico na área 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.465,88 
Técnico em Manutenção 
  • Requisitos: Ensino médio + curso técnico na área 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.274,68
Técnico em Química 
  • Requisitos: Curso técnico na área + Habilitação A e B 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 1.465,88
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
  • Agente Público Administrativo
  • Requisitos: Ensino médio completo 
  • Carga horária: 40h
  • Vaga: 1 
  • Remuneração: R$ 1.250,49 
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados