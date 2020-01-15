Concursos: 75 vagas abertas em Ibitirama com salários até R$ 3,7 mil

Dois concursos públicos abertos pela Prefeitura e Câmara de Vereadores de Ibitirama oferecem juntos 75 vagas de emprego para os moradores da região. Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, e os salários podem chegar a R$ 3,7 mil.
O concurso da Câmara oferece chances para os cargos de contador, controlador interno, e procurador jurídico. Além das vagas de emprego fixo, há cadastro de reserva. Os interessados em se candidatar devem ter ensino superior na área e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100.
As outras 72 oportunidades serão oferecidas no concurso da prefeitura. A seleção conta com chances para diversos cargos de diferentes níveis de acordo com as necessidades do município. Para se inscrever em uma das vagas, os interessados devem cumprir com os requisitos exigidos no edital. As taxas da inscrição variam de R$ 40 a R$ 100 dependendo da titulação do profissional.
As inscrições para os dois concursos poderão ser realizadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), no período entre 17 de janeiro e 19 de março de 2020. As duas seleções, ainda contarão com etapas de provas objetivas e discursivas.
CONFIRA TODOS OS CARGOS
CÂMARA MUNICIPAL
- Contador
- Controlador interno
- Procurador jurídico
PREFEITURA MUNICIPAL
- Agente de serviços municipais
- Eletricista
- Mecânico
- Motorista
- Operador de máquina
- Agente de serviços públicos
- Atendente de serviços públicos
- Auxiliar de creche
- Cuidador
- Operador de som
- Agente de vigilância ambiental
- Agente fiscal
- Fiscal sanitário
- Oficial administrativo
- Secretário escolar
- Técnico agrícola
- Técnico de informática
- Técnico em contabilidade
- Técnico em enfermagem
- Técnico em radiologia
- Advogado
- Agente de arrecadação
- Analista de controle interno
- Assistente social
- Contador
- Enfermeiro
- Enfermeiro plantonista
- Engenheiro agrônomo
- Engenheiro civil
- Farmacêutico generalista
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Médico
- Médico plantonista
- Médico veterinário
- Nutricionista
- Odontólogo
- Psicólogo
- Zootecnista