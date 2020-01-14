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Confira as vagas de trabalho abertas em hospitais do ES

Há oportunidades em unidades hospitalares de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz e São Mateus. As chances são para profissionais da área da saúde, administrativa, e construção civil

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 19:58
Vagas são para diversos profissionais da área da Saúde Crédito: Shutterstock
Boa notícia para os profissionais da área da saúde que buscam uma chance no mercado de trabalho. Diversos hospitais do Espírito Santo estão com vagas abertas no quadro de colaboradores. Há oportunidades disponíveis para os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Aracruz e São Mateus.
As chances são para funções como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, além de vagas para equipes administrativa e de obras dos hospitais.

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Na Capital, a prefeitura vai abrir inscrições para o concurso para médicos plantonistas em regime temporário com salários que podem chegar a R$ 5,1 mil. As inscrições poderão ser feitas no período de 16 a 25 de janeiro de 2020, no site no site da Prefeitura de Vitória, onde constam o edital e a ficha de inscrição online.
Na Serra, o hospital Vitória Apart oferece cinco vagas para Auxiliar Administrativo, exclusivas para pessoas com deficiências, além de oportunidades para o Banco de Talentos de Técnico em enfermagem. Os interessados da vaga de auxiliar devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], com o assunto PCD, já os candidatos a vaga de técnico em enfermagem devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o assunto TENF
O Hospital Evangélico de Vila Velha anuncia vagas para profissionais de diferentes formações. A unidade de saúde está contratando funcionários para os cargos de coordenador de captação de recursos, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, auxiliar de serviços de apoio (pessoa com deficiência), auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo. As inscrições estão abertas no site do hospital, onde também podem ser consultados os pré-requisitos para as vagas.

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Em Cariacica, há vagas abertas no Hospital Meridional. Ao todo são sete chances entre empregos fixos e estágios para técnicos em enfermagem, enfermeiros, acadêmico em farmácia e acadêmico em administração.
Os interessados em uma vagas podem efetuar o cadastro no site do hospital ou enviar o currículo para o e-mail [email protected], com o nome do cargo no assunto.

INTERIOR

Em Aracruz e São Mateus há oportunidades em unidades da São Bernardo Saúde. As chances surgem com a inauguração de duas novas clínicas no primeiro trimestre de 2020, sendo uma em Aracruz e outra em São Mateus, gerando cerca de 23 novos postos de trabalho.
Serão oportunidades para coordenador de unidade, enfermeiro, técnico de Enfermagem, farmacêutico, auxiliar de serviços gerais e recepcionista. De acordo com o diretor Administrativo da São Bernardo Saúde, Rômulo Costa, estão sendo gerados também 26 empregos indiretos nas obras das unidades.
Para concorrer às vagas, os candidatos poderão cadastrar currículo no site do hospital, na aba Trabalhe Conosco, ou encaminhar o currículo para o e-mail [email protected].
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