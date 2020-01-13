Semana começa com 341 vagas de emprego abertas na Grande Vitória

Há oportunidades para mecânicos de automóvel. Crédito: Divulgação

A semana começa com 341 oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada no Espírito Santo. As chances são para empregos fixos, temporários e estágios, e atendem profissionais do nível fundamental ao superior.

As vagas estão abertas nos Sines Estaduais e nas Agências do Trabalhador dos municípios da Grande Vitória. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima de sua residência. Para se candidatar a uma vaga é necessário levar os documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e experiência profissional.

A maior parte das oportunidades está nos municípios de Cariacica , onde a agência do trabalhador oferece 174 vagas, e Serra , com cerca de 97 chances abertas no Sine. Entre as funções, há também chances para pessoas com deficiência. As outras vagas estão distribuídas entre os municípios de Vitória e Vila Velha, como oportunidades para profissionais como motorista, carreteiro, nutricionista, cozinheira, manicure.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

- AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de manutenção (1), ajudante de motorista (1), analista fiscal (1), apontador de obras (1), arte finalista (1), artífice (1), assistente de m&a senior-logística (1), atendente (1), atendente de loja de conveniência (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de gráfica (1), auxiliar de mecânico de manutenção (5), auxiliar de serviços gerais (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de sushiman (1), auxiliar de vendas (1), barman (1), chapeiro (1), conferente de mercadorias (1), coordenador de salão (1), cozinheira (1), cozinheira (1), eletricista diesel (1), estágio (2), estágio (1), estágio financeiro (1), estágio de ensino médio (2), estágio técnico em administração (1), estoquista (1), frentista (5), fresador (2), instalador de som, acessórios e insul-film (1), instalador de toldo lavador de veículos (3), manicure (2), mecânico de refrigeração (1), mecânico diesel (1), mecânico industrial (1), mecânico montador (1), motorista de carreta (20), motorista de entrega (1), operacional laminação e aciaria (1), operador de pá carregadeira (1), operador de retroescavadeira (1), operador de telemarketing (20), orientador comercial (3), pintor (1), pizzaiolo (1), polidor de veículos (3), repositor (6), salgadeira (1), serralheiro de toldo (1), subsea em qualquer nível (7), técnico de instalação e manutenção de rede trainee (5), técnico em informática (2), técnico em reparo e manutenção de computadores (2), técnico em segurança eletrônica (2), técnico segurança do trabalho (1), trocador de óleo (1), vendedor (1), vendedor externo (2), vendedor externo (1), vendedor interno e externo.

PCD: Ajudante de carga e descarga (1), ajudante de depósito (5), auxiliar administrativo (4), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de escritório (2), auxiliar de produção (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de transporte (1), operador de telemarketing ativo (10), porteiro (1), técnico segurança do trabalho (1), mantenedor de produção

- SINE DA SERRA

Vagas: Ajudante de pintor (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de crédito (2), auxiliar de expedição (2), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de orientação educacional - estágio (2), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), capoteiro (1), consultor de vendas (1), cuidadora de idosos (1), enfermeiro (1), gerente de hotel (1), instalador de cortinas e persianas/portas sanfonadas e boxe (1), instrumentador cirúrgico (1), líder de recepção (1), mecânico de ar condicionado e refrigeração (2), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), mecânico de refrigeração (1), montador de automóveis (1), motorista (1), carreteiro (3), nutricionista (1), nutricionista (1), operador de máquina de perfurar (1), operador de sonda de percussão (5), padeiro confeiteiro (1), pedreiro de alvenaria (2), pintor de automóveis (1), promotor de vendas (4), promotor de vendas (10), representante comercial autônomo (2), serralheiro (1), sondador de poços tubulares e sistemas rotativos (5), técnico em nutrição (1), vendedor de comércio varejista (2), vendedor em comércio atacadista (1), vendedor de serviços (1).

PCD: Ajudante de britador (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de logística (2), auxiliar pessoal (2), copeiro (1), cozinheiro geral (1), mecânico de equipamentos industriais (1), mecânico de manutenção de britagem (1).

- SINE DE VILA VELHA

Vagas: Ajudante de britador - pcd (1), analista de inventário (1), armador de estrutura de concreto (1), atendente de lojas (2), auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de creche (1), auxiliar de mecânico de autos (1), auxiliar de mecânico de autos (1), chapeiro (1), copeiro (1), cozinheiro geral (1), eletricista de instalações (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), estoquista - pcd (3), funileiro soldador (1), manicure (4), marceneiro mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de britagem (2), montador de móveis de madeira (1), motorista carreteiro (10), nutricionista (1), operador de retroescavadeira (1), operador de telemarketing ativo (1), operador de telemarketing ativo (5), pizzaiolo (1), subencarregado de terraplenagem (2), supervisor de montagem e instalação eletroeletrônica (1), supervisor de vendas comercial (1), sushiman técnico em nutrição (1), vendedor de serviços (1), vendedor de serviços (1), vendedor porta a porta (1).

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- AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA