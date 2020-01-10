Samarco abre vagas para Programa de Estágio no ES

A Samarco, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), está com inscrições abertas para Programa de Estágio para estudantes de níveis técnico e superior. Os estagiários serão contratados a partir de abril deste ano. A oferta é de 43 vagas, distribuídas entre as cidades de Mariana (MG), Ubu (ES) e Belo Horizonte (MG). Para o Espírito Santo, são 19 oportunidades.
Para nível técnico, as chances são para alunos dos cursos de Mineração, Metalurgia, Automação, Elétrica e Administração. As vagas para nível superior são para os cursos de Administração, Psicologia, Serviço Social, Ciências da Computação e Engenharias de Produção, Automação, Química, Metalurgia, Civil, Mecânica e Elétrica.
Os interessados poderão se inscrever até 5 de fevereiro pelo site www.fiemg.com.br.
A seleção contará com triagem de perfil, prova online e entrevista. O estágio tem duração de um ano, podendo ser renovado por igual período. A carga é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários receberão bolsa, transporte e alimentação.
Nosso programa visa promover a formação técnica e comportamental dos estudantes, para que eles desenvolvam seu potencial e estejam prontos para ocupar oportunidades em nossa empresa ou em outras do mercado de trabalho, afirma a gerente de Recursos Humanos da Samarco, Vera Lucia.
AS VAGAS
Nível técnico
- Mineração
- Metalurgia
- Automação
- Elétrica
- Administração
- Administração
- Psicologia
- Serviço Social
- Ciências da Computação
- Engenharias de Produção, Automação, Química, Metalurgia, Civil, Mecânica e Elétrica