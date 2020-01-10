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Jovens talentos

Samarco abre vagas para Programa de Estágio no ES

Oportunidades são para estudantes de níveis técnico e superior; inscrições podem ser feitas até 5 de fevereiro

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 11:46
Samarco, unidade de Ubu, em Anchieta, abre vagas de estágio Crédito: Jefferson Rocio
Samarco, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), está com inscrições abertas para Programa de Estágio para estudantes de níveis técnico e superior. Os estagiários serão contratados a partir de abril deste ano. A oferta é de 43 vagas, distribuídas entre as cidades de Mariana (MG), Ubu (ES) e Belo Horizonte (MG).  Para o Espírito Santo, são 19 oportunidades.

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Para nível técnico, as chances são para alunos dos cursos de Mineração, Metalurgia, Automação, Elétrica e Administração. As vagas para nível superior são para os cursos de Administração, Psicologia, Serviço Social, Ciências da Computação e Engenharias de Produção, Automação, Química, Metalurgia, Civil, Mecânica e Elétrica. 
Os interessados poderão se inscrever até 5 de fevereiro pelo site www.fiemg.com.br.  

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A seleção contará com triagem de perfil, prova online e entrevista. O estágio tem duração de um ano, podendo ser renovado por igual período. A carga é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários receberão bolsa, transporte e alimentação.  
 Nosso programa visa promover a formação técnica e comportamental dos estudantes, para que eles desenvolvam seu potencial e estejam prontos para ocupar oportunidades em nossa empresa ou em outras do mercado de trabalho, afirma a gerente de Recursos Humanos da Samarco, Vera Lucia. 

AS VAGAS

Nível técnico
  • Mineração
  • Metalurgia
  • Automação
  • Elétrica
  • Administração
Nível superior
  • Administração
  • Psicologia
  • Serviço Social
  • Ciências da Computação 
  • Engenharias de Produção, Automação, Química, Metalurgia, Civil, Mecânica e Elétrica
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