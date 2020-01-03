Prefeitura da Serra abre inscrições para 350 vagas de estágio

*Viviane Maciel

Aberta as inscrições para se tornar estagiário na prefeitura da Serra. Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

Os interessados podem se inscrever no setor de estágios da Prefeitura Municipal, localizada na rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca. O setor fica no 4º andar e realiza atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ser moradores da Serra e estar cursando a partir do 2º período do curso superior na área de interesse. Os selecionados vão receber uma bolsa no valor de R$ 550, mais vale-transporte - o benefício será apenas para os estagiários que morarem a uma distância superior a 1,5 quilômetro do local do estágio.

Os estudantes começam a ser convocados também a partir desta sexta-feira, conforme as necessidades de cada unidade de ensino. Durante as 5 horas da jornada de trabalho, os estagiários vão desenvolver trabalhos colaborativos no auxílio do processo de ensino-aprendizagem junto às turmas da educação especial.