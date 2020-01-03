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Educação

Prefeitura da Serra abre inscrições para 350 vagas de estágio

As chances são exclusivas para moradores da Serra, que estejam cursando a partir do 2° período do nível superior. Os selecionados irão receber um auxílio de R$ 550, mais vale-transporte

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 17:48

*Viviane Maciel

Aberta as inscrições para se tornar estagiário na prefeitura da Serra. Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS
A Prefeitura da Serra abre nesta sexta-feira, 3 de novembro, as inscrições para as vagas de estágio na área da Educação Especial. Estão sendo ofertadas 350 chances no cadastro de reservas para estudantes dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, Geografia, História e Educação Física.
Os interessados podem se inscrever no setor de estágios da Prefeitura Municipal, localizada na rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca. O setor fica no 4º andar e realiza atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.
Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ser moradores da Serra e estar cursando a partir do 2º período do curso superior na área de interesse. Os selecionados vão receber uma bolsa no valor de R$ 550, mais vale-transporte - o benefício será apenas para os estagiários que morarem a uma distância superior a 1,5 quilômetro do local do estágio.

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Os estudantes começam a ser convocados também a partir desta sexta-feira, conforme as necessidades de cada unidade de ensino. Durante as 5 horas da jornada de trabalho, os estagiários vão desenvolver trabalhos colaborativos no auxílio do processo de ensino-aprendizagem junto às turmas da educação especial.
>Leia mais sobre Concursos & Empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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