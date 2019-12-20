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Cadastro de reserva

Educação vai contratar 350 estagiários na Serra em 2020

As oportunidade são para cadastro de reservas e podem ser disputadas por moradores da Serra, que estejam cursando a partir do 2º período dos cursos selecionados; as inscrições serão realizadas a partir do dia 3 de janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 19:52

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 19:52

*Viviane Maciel

As chances são para os estudantes desenvolverem funções  com crianças da educação especial Crédito: Arquivo/AG
Secretaria de Educação da Serra, na região metropolitana do Espírito Santo, abre o cadastro de reservas para estudantes dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, Geografia, História e Educação Física concorrerem a uma das 350 vagas de estágio que serão abertas pela Prefeitura da Serra no início de 2020.
Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário que os estudantes sejam moradores da Serra, estejam cursando a partir do 2º período dos cursos e tenham interesse na área da Educação Especial.

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Segundo o secretário de Educação, Gelson Junquilho, o objetivo da seleção é ampliar o quadro de estagiários da rede. Estamos com as inscrições abertas e as convocações começam a ser realizadas a partir do dia 3 de janeiro de 2020. Os estudantes serão convocados e lotados de acordo com as necessidades de cada unidade de ensino, afirma o secretário.
As inscrições serão feitas no setor de estágio da Prefeitura da Serra, localizada na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca. O setor fica no 4º andar e realiza atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.
O valor da bolsa é de R$ 550, com uma jornada de trabalho de cinco horas diárias. Também será oferecida auxílio transporte para aqueles que moram a uma distância superior a 1,5 quilômetro do local do estágio.
Os estagiários vão desenvolver trabalhos colaborativos no auxílio do processo de ensino-aprendizagem junto às turmas com matrículas de estudantes público-alvo da educação especial, com orientação dos professores regentes, professores de educação especial e pedagogos.

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