Ifes vai oferecer 1.838 vagas para cursos de graduação pelo Sisu

Fachada do Ifes de Vitória: processo de seleção para a instituição é marcado por críticas Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou, nesta quinta-feira (19), o edital interno com o detalhamento dos cursos de graduação e respectivas vagas que serão ofertadas pela instituição no primeiro processo seletivo do Sisu de 2020. Ao todo, são ofertadas 1838 vagas em 45 cursos, entre bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia.

As oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Todos os cursos são gratuitos.

As inscrições são gratuitas e seguem o cronograma do Sisu. Elas acontecerão de 21 a 24 de janeiro pelo endereço https://sisu.mec.gov.br. É necessário que o candidato seja portador de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, e que tenha realizado o Enem 2019, incluindo a prova de redação deste exame, na qual deve ter obtido nota maior que zero.

As novidades deste processo seletivo são os bacharelados em Zootecnia, do Campus Itapina; e em Engenharia Civil, do Campus Vitória.

Do total das vagas ofertadas, 50% são reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas reservadas à inclusão social por sistema de cotas serão subdivididas da seguinte forma: metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita, e metade para estudantes de escolas públicas sem a necessidade de comprovação de renda.

Para ambas as ações, parte das vagas será reservada a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e a outra parte das vagas será reservada para candidatos que se autodeclararem por outras etnias. Dentro de cada uma dessas categorias, parte das vagas será reservada a pessoas com deficiência. O candidato que faz jus à reserva de vaga deve escolher entre as modalidades de 1 a 8 do edital.

CONFIRA OS CURSOS

ALEGRE

Engenharia de Aquicultura - 40 vagas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  40 vagas

Tecnologia em Cafeicultura  40 vagas



Licenciatura em Ciências Biológicas  40 vagas



ARACRUZ

Engenharia Mecânica  40 vagas



Química Industrial  40 vagas



Licenciatura em Química  40 vagas

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Administração  40 vagas



CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Engenharia Mecânica  32 vagas



Sistemas de Informação  40 vagas



Licenciatura em Matemática  40 vagas



CENTRO - SERRANO

Administração  40 vagas



COLATINA

Administração  40 vagas



Arquitetura e Urbanismo  32 vagas



Sistemas de Informação  32 vagas



GUARAPARI

Administração  42 vagas

Engenharia Elétrica  36 vagas

IBATIBA

Engenharia Ambiental  40 vagas

ITAPINA

Zootecnia  40 vagas

Licenciatura em Ciências Agrícolas  40 vagas

Licenciatura em Pedagogia  40 vagas

LINHARES

Engenharia e Controle de Automação  36 vagas

NOVA VENÉCIA

Engenharia Civil  40 vagas

Geologia  30 vagas

Licenciatura em Geografia  40 vagas

PIÚMA

Engenharia de Pesca  40 vagas

SANTA TERESA

Agronomia  40 vagas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  40 vagas

Licenciatura em Ciências Biológicas  40 vagas

SÃO MATEUS

Engenharia Mecânica  40 vagas

SERRA

Engenharia de Controle e Automação  22 vagas

Sistemas de Informação  40 vagas

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Administração  40 vagas

Ciência e Tecnologia de Alimentos  40 vagas

Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa  40 vagas

VILA VELHA

Biomedicina  40 vagas

Química Industrial  40 vagas

Licenciatura em Pedagogia  40 vagas

Licenciatura em Química  40 vagas

VITÓRIA

Engenharia Elétrica  32 vagas

Engenharia Mecânica  40 vagas

Engenharia Metalúrgica  32 vagas

Engenharia Sanitária e Ambiental  32 vagas

Engenharia Civil  40 vagas

Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa  40 vagas