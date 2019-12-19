Ifes vai oferecer 1.838 vagas para cursos de graduação pelo Sisu

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou, nesta quinta-feira (19), o edital interno com o detalhamento dos cursos de graduação e respectivas vagas que serão ofertadas pela instituição no primeiro processo seletivo do Sisu de 2020. Ao todo, são ofertadas 1838 vagas em 45 cursos, entre bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia.
As oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Todos os cursos são gratuitos.
As inscrições são gratuitas e seguem o cronograma do Sisu. Elas acontecerão de 21 a 24 de janeiro pelo endereço https://sisu.mec.gov.br. É necessário que o candidato seja portador de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, e que tenha realizado o Enem 2019, incluindo a prova de redação deste exame, na qual deve ter obtido nota maior que zero.
As novidades deste processo seletivo são os bacharelados em Zootecnia, do Campus Itapina; e em Engenharia Civil, do Campus Vitória.
Do total das vagas ofertadas, 50% são reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas reservadas à inclusão social por sistema de cotas serão subdivididas da seguinte forma: metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita, e metade para estudantes de escolas públicas sem a necessidade de comprovação de renda.
Para ambas as ações, parte das vagas será reservada a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e a outra parte das vagas será reservada para candidatos que se autodeclararem por outras etnias. Dentro de cada uma dessas categorias, parte das vagas será reservada a pessoas com deficiência. O candidato que faz jus à reserva de vaga deve escolher entre as modalidades de 1 a 8 do edital.
CONFIRA OS CURSOS
ALEGRE
Engenharia de Aquicultura - 40 vagas
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 vagas
Tecnologia em Cafeicultura 40 vagas
Licenciatura em Ciências Biológicas 40 vagas
ARACRUZ
Engenharia Mecânica 40 vagas
Química Industrial 40 vagas
Licenciatura em Química 40 vagas
BARRA DE SÃO FRANCISCO
Administração 40 vagas
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Engenharia Mecânica 32 vagas
Sistemas de Informação 40 vagas
Licenciatura em Matemática 40 vagas
CENTRO - SERRANO
Administração 40 vagas
COLATINA
Administração 40 vagas
Arquitetura e Urbanismo 32 vagas
Sistemas de Informação 32 vagas
GUARAPARI
Administração 42 vagas
Engenharia Elétrica 36 vagas
IBATIBA
Engenharia Ambiental 40 vagas
ITAPINA
Zootecnia 40 vagas
Licenciatura em Ciências Agrícolas 40 vagas
Licenciatura em Pedagogia 40 vagas
LINHARES
Engenharia e Controle de Automação 36 vagas
NOVA VENÉCIA
Engenharia Civil 40 vagas
Geologia 30 vagas
Licenciatura em Geografia 40 vagas
PIÚMA
Engenharia de Pesca 40 vagas
SANTA TERESA
Agronomia 40 vagas
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 vagas
Licenciatura em Ciências Biológicas 40 vagas
SÃO MATEUS
Engenharia Mecânica 40 vagas
SERRA
Engenharia de Controle e Automação 22 vagas
Sistemas de Informação 40 vagas
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Administração 40 vagas
Ciência e Tecnologia de Alimentos 40 vagas
Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa 40 vagas
VILA VELHA
Biomedicina 40 vagas
Química Industrial 40 vagas
Licenciatura em Pedagogia 40 vagas
Licenciatura em Química 40 vagas
VITÓRIA
Engenharia Elétrica 32 vagas
Engenharia Mecânica 40 vagas
Engenharia Metalúrgica 32 vagas
Engenharia Sanitária e Ambiental 32 vagas
Engenharia Civil 40 vagas
Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa 40 vagas
Licenciatura em Matemática 40 vagas