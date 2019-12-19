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Em todo o Estado

Ifes vai oferecer 1.838 vagas para cursos de graduação pelo Sisu

São vagas para  45 cursos, entre bacharelados, licenciaturas e tecnologia. Oportunidades estão em 19 municípios do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:00

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:00

Fachada do Ifes de Vitória: processo de seleção para a instituição é marcado por críticas Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou, nesta quinta-feira (19), o edital interno com o detalhamento dos cursos de graduação e respectivas vagas que serão ofertadas pela instituição no primeiro processo seletivo do Sisu de 2020. Ao todo, são ofertadas 1838 vagas em 45 cursos, entre bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia.
As oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Todos os cursos são gratuitos.
As inscrições são gratuitas e seguem o cronograma do Sisu. Elas acontecerão de 21 a 24 de janeiro pelo endereço https://sisu.mec.gov.br. É necessário que o candidato seja portador de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, e que tenha realizado o Enem 2019, incluindo a prova de redação deste exame, na qual deve ter obtido nota maior que zero.
As novidades deste processo seletivo são os bacharelados em Zootecnia, do Campus Itapina; e em Engenharia Civil, do Campus Vitória.
Do total das vagas ofertadas, 50% são reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas reservadas à inclusão social por sistema de cotas serão subdivididas da seguinte forma: metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita, e metade para estudantes de escolas públicas sem a necessidade de comprovação de renda.
Para ambas as ações, parte das vagas será reservada a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e a outra parte das vagas será reservada para candidatos que se autodeclararem por outras etnias. Dentro de cada uma dessas categorias, parte das vagas será reservada a pessoas com deficiência. O candidato que faz jus à reserva de vaga deve escolher entre as modalidades de 1 a 8 do edital.

CONFIRA OS CURSOS

ALEGRE

Engenharia de Aquicultura - 40 vagas
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  40 vagas
Tecnologia em Cafeicultura  40 vagas
Licenciatura em Ciências Biológicas  40 vagas

ARACRUZ

Engenharia Mecânica  40 vagas
Química Industrial  40 vagas
Licenciatura em Química  40 vagas

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Administração  40 vagas
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Engenharia Mecânica  32 vagas
Sistemas de Informação  40 vagas
Licenciatura em Matemática  40 vagas

CENTRO - SERRANO

Administração  40 vagas

COLATINA

Administração  40 vagas
Arquitetura e Urbanismo  32 vagas
Sistemas de Informação  32 vagas

GUARAPARI

Administração  42 vagas
Engenharia Elétrica  36 vagas

IBATIBA

Engenharia Ambiental  40 vagas

ITAPINA

Zootecnia  40 vagas
Licenciatura em Ciências Agrícolas  40 vagas
Licenciatura em Pedagogia  40 vagas

LINHARES

Engenharia e Controle de Automação  36 vagas

NOVA VENÉCIA

Engenharia Civil  40 vagas
Geologia  30 vagas
Licenciatura em Geografia  40 vagas

PIÚMA

Engenharia de Pesca  40 vagas

SANTA TERESA

Agronomia  40 vagas
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  40 vagas
Licenciatura em Ciências Biológicas  40 vagas

SÃO MATEUS

Engenharia Mecânica  40 vagas

SERRA

Engenharia de Controle e Automação  22 vagas
Sistemas de Informação  40 vagas

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Administração  40 vagas
Ciência e Tecnologia de Alimentos  40 vagas
Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa  40 vagas

VILA VELHA

Biomedicina  40 vagas
Química Industrial  40 vagas
Licenciatura em Pedagogia  40 vagas
Licenciatura em Química  40 vagas

VITÓRIA

Engenharia Elétrica  32 vagas
Engenharia Mecânica  40 vagas
Engenharia Metalúrgica  32 vagas
Engenharia Sanitária e Ambiental  32 vagas
Engenharia Civil  40 vagas
Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa  40 vagas
Licenciatura em Matemática  40 vagas

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