Estudante de 14 anos de Vila Velha é primeiro lugar na prova do Ifes

João Pedro foi aprovado em 1º lugar no processo seletivo do Ifes Crédito: Arquivo Pessoal

Apesar de ainda não ter sido divulgado o resultado oficial do processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , a maior nota já foi confirmada e pertence ao estudante João Pedro Calenzani Marinho, de 14 anos. Ele fez 470 pontos e deve garantir o primeiro lugar geral na prova do Ifes. O adolescente de Vila Velha, que sempre estudou em escolas particulares, tentou uma vaga para o curso técnico integrado de Portos. A relação dos aprovados foi divulgada nesta quarta-feira (11). Confira a lista

Em conversa com o garoto, ele contou que a rotina de estudos se dava às terças, quintas, sextas e sábados, cerca de quatro horas por dia. Eu estudo de manhã na São Camilo e duas vezes por semana no Unipro (curso preparatório para a prova do Ifes). Minha grande inspiração foi a minha irmã, Ana Carolina, porque ela também passou no Ifes em 2015 e agora passou no Enem para Engenharia Elétrica, ela é inteligente mesmo, não é nem só esforçada, relatou.

Não esperava o resultado, mas estou bastante animado para começar o curso, mesmo não querendo seguir nessa área. Ainda não sei o que vou querer seguir e minhas matérias preferidas não estão entre as que caem no Ifes. Só tenho uma reclamação: a prova desse ano foi bem caótica, acho importante ano que vem fazerem uma prova de qualidade. Nesse ano a prova foi mal elaborada, com seis questões anuladas. É complicado fazer uma prova assim. Apesar de tudo, agradeço ao curso preparatório, os professores são fabulosos, especialmente o de matemática.

João Pedro conta que está bastante animado para começar a estudar no Ifes Crédito: Arquivo Pessoal

ELE GOSTA DE ESTUDAR, NUNCA FOI UM SACRIFÍCIO