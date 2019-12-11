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ID Estudantil

Carteirinha de estudante digital já tem mais de 3 milhões de cadastros

Para solicitar o documento, a escola precisa enviar os dados do aluno para o sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 16:14

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 16:14

ID Estudantil: carteirinha de estudante digital Crédito: José Cruz | Agência Brasil
Ministério da Educação (MEC) informou que mais de três milhões de alunos já estão cadastrados no Sistema Educacional Brasileiro (SEB) e podem emitir a ID Estudantil para uso como meia-entrada em eventos culturais e esportivos. De acordo com o MEC, até as 10h30 desta quarta-feira (11) mais de 14.644 carteirinhas haviam sido emitidas.
Para assegurar o acesso à ID Estudantil, um representante de cada instituição de ensino, pública e particular, deve enviar as informações dos alunos para o sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Eles devem informar CPF, data de nascimento, curso, matrícula e o ano e semestre de ingresso dos estudantes. Também serão informados nível e modalidade de educação de ensino. Pelo menos 3.863 instituições de educação básica e 802 de educação superior cadastraram os estudantes no SEB. O total de alunos registrados chegou a 3.002.523 alunos.
Os estudantes que querem verificar se estão registrados no sistema devem acessar o site.

COMO SOLICITAR A CARTEIRINHA 

Se a instituição tiver enviado os dados corretamente, basta os alunos baixarem o aplicativo, encontrado na área "Governo do Brasil, nas lojas virtuais. Os usuários vão precisar inserir o CPF, o nome completo, telefone para envio de SMS e e-mail. Na sequência, deverão acessar Minha ID Estudantil para, então, obter o documento em formato digital.
A nova carteirinha estudantil tem custo zero ao usuário. Para o governo, custa R$ 0,15 a unidade.
Com informações de Agência Brasil

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Nova carteira digital do MEC não invalida identidade estudantil no ES

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