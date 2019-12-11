Carteirinha de estudante digital já tem mais de 3 milhões de cadastros

Os estudantes que querem verificar se estão registrados no sistema devem acessar o site.

Se a instituição tiver enviado os dados corretamente, basta os alunos baixarem o aplicativo, encontrado na área "Governo do Brasil, nas lojas virtuais. Os usuários vão precisar inserir o CPF, o nome completo, telefone para envio de SMS e e-mail. Na sequência, deverão acessar Minha ID Estudantil para, então, obter o documento em formato digital.