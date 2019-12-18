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1.700 bolsas

Veja onde estão as vagas nos cursos de graduação do Nossa Bolsa no ES

As oportunidades são para estudar com desconto de até 100% no valor do curso em instituições privadas de todo o Espírito Santo. As inscrições começam no dia 29 de janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 22:13

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 22:13

Governo do ES anuncia 1.200 vagas para graduação de graça pelo Nossa Bolsa Crédito: Reprodução Fapes
A Fundação de Amparo à  Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), divulgou na noite desta terça-feira (17) a lista das 1.700 bolsas de graduação do programa Nossa Bolsa em 2020. Os cursos são de diversas áreas do conhecimento, como Engenharia, Psicologia, Enfermagem, Administração, Direito, Odontologia e outros.

VEJA A LISTA 

Os interessados devem ficar atentos ao cronograma do processo seletivo, que estará com inscrições abertas entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro do próximo ano pelo www.nossabolsa.es.gov.br. As vagas são destinadas a estudantes de baixa renda que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas ou privadas com bolsa integral. 
Para participar, os candidatos devem utilizar o número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e informá-lo na hora do cadastro. O edital de seleção será publicado nesta quarta-feira (18) pela Fapes.

LISTA DE ESPERA

A principal novidade para 2020 será a inclusão de uma terceira fase de matrícula, além da convocação dos candidatos aprovados nas etapas regulares. Haverá a lista de espera para as vagas não preenchidas mesmo após as duas chamadas iniciais previstas.
Porém, será necessário que o candidato manifeste interesse novamente pela vaga por meio do site do Nossa Bolsa. Caso contrário, o interessado não participará da lista de espera, mesmo que sua pontuação seja superior aos convocados nessa fase.
Além disso, também houve mudança no período de inscrição para ser posterior à realização do cadastro do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)  marcada para o período entre 21 e 24 de janeiro  e concomitante à seleção do Programa Universidade para Todos (Prouni), ainda sem data definida.

NOSSA BOLSA

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação presenciais e a distância, ofertados por instituições privadas, aos aprovados em seu processo seletivo anual, desde que seja comprovado que não tenham condições de custear seus estudos.
Se o grupo familiar do candidato possui renda per capita de até um salário mínimo, ele poderá concorrer a bolsas integrais que cobrem 100% da mensalidade; se a renda per capita for de até três salários mínimos, o aluno poderá concorrer a bolsas parciais de 50%.
O Nossa Bolsa é dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular que estiverem na condição de bolsistas integrais.

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