Veja onde estão as vagas nos cursos de graduação do Nossa Bolsa no ES

Governo do ES anuncia 1.200 vagas para graduação de graça pelo Nossa Bolsa Crédito: Reprodução Fapes

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), divulgou na noite desta terça-feira (17) a lista das 1.700 bolsas de graduação do programa Nossa Bolsa em 2020 . Os cursos são de diversas áreas do conhecimento, como Engenharia, Psicologia, Enfermagem, Administração, Direito, Odontologia e outros.

VEJA A LISTA

Os interessados devem ficar atentos ao cronograma do processo seletivo, que estará com inscrições abertas entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro do próximo ano pelo www.nossabolsa.es.gov.br. As vagas são destinadas a estudantes de baixa renda que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas ou privadas com bolsa integral.

Para participar, os candidatos devem utilizar o número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e informá-lo na hora do cadastro. O edital de seleção será publicado nesta quarta-feira (18) pela Fapes.

LISTA DE ESPERA

A principal novidade para 2020 será a inclusão de uma terceira fase de matrícula, além da convocação dos candidatos aprovados nas etapas regulares. Haverá a lista de espera para as vagas não preenchidas mesmo após as duas chamadas iniciais previstas.

Porém, será necessário que o candidato manifeste interesse novamente pela vaga por meio do site do Nossa Bolsa. Caso contrário, o interessado não participará da lista de espera, mesmo que sua pontuação seja superior aos convocados nessa fase.

Além disso, também houve mudança no período de inscrição para ser posterior à realização do cadastro do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)  marcada para o período entre 21 e 24 de janeiro  e concomitante à seleção do Programa Universidade para Todos (Prouni), ainda sem data definida.

NOSSA BOLSA

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação presenciais e a distância, ofertados por instituições privadas, aos aprovados em seu processo seletivo anual, desde que seja comprovado que não tenham condições de custear seus estudos.

Se o grupo familiar do candidato possui renda per capita de até um salário mínimo, ele poderá concorrer a bolsas integrais que cobrem 100% da mensalidade; se a renda per capita for de até três salários mínimos, o aluno poderá concorrer a bolsas parciais de 50%.