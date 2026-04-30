De Barcelona a Vitória, passando pela Barra da Tijuca: o urbanismo que salva e o que condena

Mas vamos parar de olhar só para o Rio. Porque, aqui no Espírito Santo, temos nossa própria galeria de urbanistas, em ordem cronológica, com acertos, lacunas e uma genialidade que, às vezes, a própria cidade não percebe que tem.





Tudo começa em 1896, com Saturnino de Brito. O engenheiro que desenhou a base do tabuleiro sobre o qual todos jogam até hoje. O sistema de saneamento, a drenagem, o traçado que deu à Grande Vitória a sua espinha dorsal. A ultra genialidade silenciosa que sustenta uma das cidades mais lindas do Brasil. Sem Saturnino, não existe conversa.





Depois veio o governador Christiano Dias Lopes, com a ousadia de quem enxerga antes. Foi ele quem desenvolveu Bento Ferreira, que para mim é uma das bolas da vez. Um bairro crescendo com personalidade, identidade, mistura. Algo raro em tempos de condomínio clonado.





Contemporâneo de Christiano, Creso Euclides projetou Jardim da Penha, e o jogo muda completamente de patamar. Jardim da Penha transborda. Comércio de rua, feira, botequim, costureira, e um número de salões de beleza que faria qualquer pesquisador de mercado chorar de inveja. É um bairro comunitário no sentido mais bonito da palavra: a vida acontece na calçada, no olho no olho, no cafezinho que a vizinha oferece antes de você perguntar.





E então chegamos a Jolindo Martins, que concebeu a Enseada do Suá. Um bairro que hoje se transforma em polo residencial, com condomínios de alto padrão olhando para o mar. É justo dizer que Jolindo fez um trabalho de valor: a Enseada abriga o Cais das Artes, a Praça do Papa, o Projeto Tamar, o Hortomercado, equipamentos institucionais de peso.





Eu diria que é um bairro institucional, e não há demérito nisso. Mas falta vida de rua. À noite, o bairro recolhe, as avenidas se esvaziam e o pedestre que se aventure. É um bairro de avenidas ainda à procura de esquinas.





Vitória não chegou onde chegou por acaso. Chegou porque, em diferentes momentos, alguém parou, olhou para o território e perguntou: essa cidade existe para quem? E respondeu com projeto.





Cerdà faria isso. Saturnino fez, em 1896. Christiano e Creso fizeram. A Enseada ainda está construindo sua resposta.





E a Barra da Tijuca? A Barra segue esperando alguém fazer a pergunta certa.