Jovem morre após colisão frontal entre moto e caminhonete em São Mateus

Um jovem de 21 anos, identificado como Kaio Coutinho Monteiro, morreu após a motocicleta que pilotava colidir frontalmente com uma caminhonete modelo Ford Ranger, na ES 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (29).
O motorista da caminhonete relatou à Polícia Militar que o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem em faixa contínua e acabou batendo de frente com o veículo.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, o condutor contou que estava acompanhado do filho e havia saído de casa para buscar pimenta na roça. Segundo ele, ao se aproximar do km 23, havia uma carreta carregada com eucalipto na pista contrária. Nesse momento, o motociclista tentou ultrapassar e ocorreu a colisão frontal. Ele afirmou que não houve tempo de desviar para evitar o impacto.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.