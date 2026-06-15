Corpo é encontrado em buscas por mulher desaparecida em Afonso Cláudio

Um corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em uma área de difícil acesso de Mata Fria, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, pode ser o de Lisalinda Spamer, de 48 anos, desaparecida desde o último dia 6.
Segundo o delegado de Polícia Civil no município, Guilherme Soares, há suspeitas de que os restos mortais sejam da moradora, que foi vista pela última vez ao sair de casa a pé, na comunidade de Solário Três Pontões.
Desde o desaparecimento, equipes de resgate utilizaram cães farejadores e drones da Defesa Civil, além do apoio do Corpo de Bombeiros, nas buscas pela mulher.
A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar a identificação formal do corpo e determinar a causa da morte. O Corpo de Bombeiros confirmou que foi chamado para fazer o resgate, que ainda estava em andamento no início da tarde.
A reportagem tentou contato com familiares de Lisalinda, mas as ligações não foram atendidas.