Corpo é encontrado em buscas por mulher desaparecida em Afonso Cláudio

Um corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em uma área de difícil acesso de Mata Fria, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, pode ser o de Lisalinda Spamer, de 48 anos, desaparecida desde o último dia 6.





Segundo o delegado de Polícia Civil no município, Guilherme Soares, há suspeitas de que os restos mortais sejam da moradora, que foi vista pela última vez ao sair de casa a pé, na comunidade de Solário Três Pontões.





Desde o desaparecimento, equipes de resgate utilizaram cães farejadores e drones da Defesa Civil, além do apoio do Corpo de Bombeiros, nas buscas pela mulher.