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Região Serrana

Corpo é encontrado em buscas por mulher desaparecida em Afonso Cláudio

Desde o desaparecimento, equipes de resgate utilizaram cães farejadores e drones da Defesa Civil, além do apoio do Corpo de Bombeiros, nas buscas pela mulher

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 12:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jun 2026 às 12:31

Um corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em uma área de difícil acesso de Mata Fria, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, pode ser o de Lisalinda Spamer, de 48 anos, desaparecida desde o último dia 6.


Segundo o delegado de Polícia Civil no município, Guilherme Soares, há suspeitas de que os restos mortais sejam da moradora, que foi vista pela última vez ao sair de casa a pé, na comunidade de Solário Três Pontões.


Desde o desaparecimento, equipes de resgate utilizaram cães farejadores e drones da Defesa Civil, além do apoio do Corpo de Bombeiros, nas buscas pela mulher.

Lisalinda Spamer de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões, distrito de Mata Fria, na tarde de sábado (6)
Lisalinda Spamer de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões Arquivo da família

A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar a identificação formal do corpo e determinar a causa da morte. O Corpo de Bombeiros confirmou que foi chamado para fazer o resgate, que ainda estava em andamento no início da tarde.


A reportagem tentou contato com familiares de Lisalinda, mas as ligações não foram atendidas.

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