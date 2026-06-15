Homem é preso com fuzil do Rio de Janeiro que seria entregue a traficantes no ES

Um homem de 34 anos foi preso na tarde de sábado (13) com um fuzil calibre 5.56 e três carregadores no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, o armamento foi trazido do Rio de Janeiro e seria entregue a traficantes que atuam no Espírito Santo.





De acordo com a corporação, o fuzil, de fabricação nacional, estava com a numeração raspada e é avaliado entre R$ 40 mil e R$ 60 mil no mercado clandestino.





A prisão foi realizada por equipes do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).





Segundo o chefe do Denarc, delegado Ricardo Almeida, as investigações apontam que as negociações envolvendo o armamento foram feitas pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).





O suspeito, que não possui antecedentes criminais, afirmou ter recebido R$ 2.500 para transportar a arma da região de Bangu, no Rio de Janeiro, para o Espírito Santo. De acordo com as investigações, ele mora no Estado e trabalha em uma empresa de telecomunicações.





Natural do Rio de Janeiro e oriundo da comunidade Vila Aliança, o homem negou ligação com facções criminosas e alegou ter aceitado a proposta porque precisava quitar uma dívida da irmã com um agiota.