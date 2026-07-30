Prefeitura no ES desmente campeonato de farmar aura na cidade

A Prefeitura de Itaguaçu publicou em suas redes sociais um alerta em que desmente a realização de um campeonato de farmar aura na cidade. Nas mensagens compartilhadas em grupos, estava sendo informado que a competição, supostamente a ser realizada nos dias 14 e 15 de agosto, teria suas inscrições na própria prefeitura.
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A postagem denunciada pela prefeitura dizia que a competição era válida pelo estadual e valia vaga para um suposto campeonato nacional. E com a taxa de R$ 171 (número do artigo que trata de estelionato no Código Penal) para a inscrição, o competidor teria ônibus à disposição, salgadinhos liberados e standup nos intervalos.
A falsa informação viralizou, o que levou a municipalidade a se manifestar publicamente: “A Prefeitura de Itaguaçu informa à população que é falsa a publicação que circula em aplicativos de mensagens e nas redes sociais sobre a realização de um suposto Campeonato de Farmar Aura no município”, diz o alerta.
“A informação falsa afirma que as inscrições para o evento deveriam ser realizadas na sede da Prefeitura Municipal. A Administração Municipal esclarece que não está promovendo, organizando ou realizando inscrições para o referido campeonato”, acrescenta.
No comunciado, a prefeitura itaguaçuense sugere que vai responsabilizar criminalmente os criadores da fake news: “A Prefeitura tomou conhecimento da publicação na tarde desta quarta-feira (29) e já está adotando as providências cabíveis para identificar o responsável pela criação e divulgação do conteúdo falso em nome do município”.
“Farmar aura” é uma disputa que tem atraído jovens em todo o Brasil e na qual vence quem demonstra mais carisma, criatividade e presença de palco. A expressão nasceu no universo dos games, saiu da internet e virou uma brincadeira que reúne crianças e adolescentes em campeonatos espalhados pelo Brasil.
Vale quase tudo para conquistar a plateia. Danças, poses, desafios e provocações bem-humoradas fazem parte das apresentações. O objetivo é chamar a atenção, arrancar aplausos e mostrar personalidade.
Mas em Itaguaçu, foi a fake news que chamou a atenção. Que formou aura.
Na tarde desta quinta-feira (30), a coluna recebeu um e-mail de uma pessoa que se apresenta como Emanuel de Oliveira. Segundo ele, alguém - não identificado - manipulou o post original avisando que o campeonato de farmar aura seria em Itaguaçu, e não em Vitória, o local correto.
Segundo Emanuel, a imagem do irmão dele aparece na postagem, como se ele fosse o responsável pela fake news denunciada em alerta pela Prefeitura de Itaguaçu. Para comprovar, Emanuel enviou uma imagem que a coluna reproduz abaixo.
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