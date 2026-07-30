Prefeitura no ES desmente campeonato de farmar aura na cidade

A Prefeitura de Itaguaçu publicou em suas redes sociais um alerta em que desmente a realização de um campeonato de farmar aura na cidade. Nas mensagens compartilhadas em grupos, estava sendo informado que a competição, supostamente a ser realizada nos dias 14 e 15 de agosto, teria suas inscrições na própria prefeitura.





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A postagem denunciada pela prefeitura dizia que a competição era válida pelo estadual e valia vaga para um suposto campeonato nacional. E com a taxa de R$ 171 (número do artigo que trata de estelionato no Código Penal) para a inscrição, o competidor teria ônibus à disposição, salgadinhos liberados e standup nos intervalos.





A falsa informação viralizou, o que levou a municipalidade a se manifestar publicamente: “A Prefeitura de Itaguaçu informa à população que é falsa a publicação que circula em aplicativos de mensagens e nas redes sociais sobre a realização de um suposto Campeonato de Farmar Aura no município”, diz o alerta.