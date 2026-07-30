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Coluna Leonel Ximenes

Prefeitura no ES desmente campeonato de farmar aura na cidade

Postagem dos supostos organizadores da competição viralizou em grupos e em redes sociais

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

30 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O alerta da Prefeitura de Itaguaçu denunciando a fake news
O alerta da Prefeitura de Itaguaçu denunciando a fake news Instagram/PMI

A Prefeitura de Itaguaçu publicou em suas redes sociais um alerta em que desmente a realização de um campeonato de farmar aura na cidade. Nas mensagens compartilhadas em grupos, estava sendo informado que a competição, supostamente a ser realizada nos dias 14 e 15 de agosto, teria suas inscrições na própria prefeitura.


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A postagem denunciada pela prefeitura dizia que a competição era válida pelo estadual e valia vaga para um suposto campeonato nacional. E com a taxa de R$ 171 (número do artigo que trata de estelionato no Código Penal) para a inscrição, o competidor teria ônibus à disposição, salgadinhos liberados e standup nos intervalos.


A falsa informação viralizou, o que levou a municipalidade a se manifestar publicamente: “A Prefeitura de Itaguaçu informa à população que é falsa a publicação que circula em aplicativos de mensagens e nas redes sociais sobre a realização de um suposto Campeonato de Farmar Aura no município”, diz o alerta.

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“A informação falsa afirma que as inscrições para o evento deveriam ser realizadas na sede da Prefeitura Municipal. A Administração Municipal esclarece que não está promovendo, organizando ou realizando inscrições para o referido campeonato”, acrescenta.


No comunciado, a prefeitura itaguaçuense sugere que vai responsabilizar criminalmente os criadores da fake news: “A Prefeitura tomou conhecimento da publicação na tarde desta quarta-feira (29) e já está adotando as providências cabíveis para identificar o responsável pela criação e divulgação do conteúdo falso em nome do município”.


O QUE É FARMAR AURA?

“Farmar aura” é uma disputa que tem atraído jovens em todo o Brasil e na qual vence quem demonstra mais carisma, criatividade e presença de palco. A expressão nasceu no universo dos games, saiu da internet e virou uma brincadeira que reúne crianças e adolescentes em campeonatos espalhados pelo Brasil.


Vale quase tudo para conquistar a plateia. Danças, poses, desafios e provocações bem-humoradas fazem parte das apresentações. O objetivo é chamar a atenção, arrancar aplausos e mostrar personalidade.


Mas em Itaguaçu, foi a fake news que chamou a atenção. Que formou aura.

POSTAGEM ORIGINAL                                                    

Na tarde desta quinta-feira (30), a coluna recebeu um e-mail de uma pessoa que se apresenta como Emanuel de Oliveira. Segundo ele, alguém - não identificado - manipulou o post original avisando que o campeonato de farmar aura seria em Itaguaçu, e não em Vitória, o local correto. 


Segundo Emanuel, a imagem do irmão dele aparece na postagem, como se ele fosse o responsável pela fake news denunciada em alerta pela Prefeitura de Itaguaçu. Para comprovar, Emanuel enviou uma imagem que a coluna reproduz abaixo.



A imagem que teria sido alvo de manipulação e que exibe informações diferentes
A imagem que teria sido alvo de manipulação e que exibe informações diferentes Divulgação

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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