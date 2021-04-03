Desvendado o mistério dos “bonecos da morte” no interior do ES

E que tradição é essa? Entre a noite da Sexta-Feira Santa e o Sábado de Aleluia, algumas comunidades faziam um boneco, representando o Judas, e o colocavam na frente da residência de algum morador. Junto da alegoria, ficava um papel, chamado "pisquim", com a relação de “malfeitos” daquela pessoa durante o último ano. A ironia, claro, às vezes dava confusão porque o escolhido não aceitava a “homenagem”.