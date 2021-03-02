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Leonel Ximenes

Muro com ofensas a Jesus Cristo é repintado no interior do ES

Prefeitura já apagou no mesmo local mensagens de apologia ao nazismo e com palavrões

Publicado em 02 de Março de 2021 às 17:21

Públicado em 

02 mar 2021 às 17:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As pichações ofensivas a Jesus apagadas pela Prefeitura de Dores do Rio Preto
As pichações ofensivas a Jesus apagadas pela Prefeitura de Dores do Rio Preto Crédito: Prefeitura de Dores do Rio Preto
Uma das preocupações semanais do prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho (Cidadania), desde que assumiu o seu primeiro mandato em Dores do Rio Preto, em 2017, é mandar uma equipe da prefeitura ao distrito de Pedra Menina, a cerca de 30 quilômetros da sede, para apagar as pichações de um muro de uma propriedade particular.
E não são pichações inocentes, não. Longe disso: são mensagens de conteúdo pesado que vão da apologia ao nazismo, passando por palavrões e agora até ofensas a Jesus Cristo, estas apagadas nesta terça-feira (1).
“O proprietário pinta mensagens pelo menos uma vez por semana. A gente é avisado e vai lá e apaga”, conta o prefeito, que diz utilizar sobras de tintas para apagar as pichações no muro do distrito.

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Ninho, reeleito no último pleito, alega que a prefeitura não dispõe de uma legislação para coibir essa prática do morador rebelde: “Nosso Código de Postura não fala nada sobre o assunto”, lamenta.
Mas, segundo o prefeito, ele já fez várias denúncias contra o ato do morador ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal: “Tudo isso nós já fizemos, eles que não tomam providências. Tenho os documentos aqui para comprovar”.

O QUE DIZ A LEI

Esse tipo de ação é crime conforme o artigo 20 da Lei 7.716/89, de Combate ao Racismo:  "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa". E no seu parágrafo primeiro prevê: "Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa".
Portanto, enquanto não for tomada uma medida legal para impedir esse crime recorrente, o pequeno município de Dores do Rio Preto, no Caparaó, terá que continuar gastando recursos financeiros e mobilizar mão de obra para apagar as pichações. Até quando?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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