Muro da vergonha com mensagens nazistas finalmente é pintado

O muro de um terreno particular em Pedra Menina foi pintado pela prefeitura para cobrir os escritos nazistas e satânicos. Crédito: Foto do leitor

O muro com mensagens nazistas e satânicas localizado em Pedra Menina, no interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, finalmente foi pintado pela prefeitura. Na realidade, é a segunda vez que a pichação é apagada pela municipalidade, após o proprietário do muro tê-lo repintado uma vez.

É crime

A assessoria da prefeitura explica que, em duas ocasiões, teve que acionar a Polícia Civil e o Ministério Público local, haja vista que apologia ao nazismo é crime no país.

Até em Vitória

O absurdo das mensagens era tamanho que incomodou até 14 dos 15 vereadores de Vitória (Davi Esmael ficou de fora). Num documento conjunto, eles pediram ao governo do Estado que tomasse providências para que as inscrições criminosas fossem apagadas. Agora é torcer para que seja a última vez.

Reforma pela metade

Casagrande está muito preocupado com a reforma da Previdência, se ela não valer para os Estados, como está sendo cogitado no Congresso Nacional. O governador diz que a instituição da idade mínima é fundamental para o equilíbrio do sistema.

Democraticamente

A tradição foi mantida: aconteceu um festival de vaias no desfile do 23 de Maio em Vila Velha. Foram alvo do protesto o prefeito Max Filho, o presidente da Câmara, Ivan Carlini VI, e até a vice-governadora, Jacqueline Moraes, que discursou no lugar do governador.

Ausente ilustre

A vaia mais curiosa foi dada a Carlini, que foi anunciado pelo cerimonial para hastear a bandeira de Vila Velha. O problema é que o vereador não foi à solenidade, mas mesmo assim não escapou da revolta popular.

Vizinhança irritada

Pior para o poderoso presidente da Câmara. Ele quer ser prefeito, mas foi alvo de críticas de moradores da região de Cobilândia, seu reduto eleitoral. Todos fartos de tanto sofrer com as enchentes.

O poder emagrece

Jacqueline Moraes, sempre elegante, está visivelmente mais magra, com menos de cinco meses de mandato. “É muito trabalho”, diz.

O poder pode engordar

Casagrande chegou pouco depois das sete horas da manhã ao Centro de Vila Velha. Tão cedo que deu tempo de ir a uma padaria tomar um café antes de começar o desfile.

O poder tem sede

Em tempo de austeridade, apenas água foi servida a autoridades e convidados durante o desfile da Colonização do Solo Espírito-Santense. Aliás, a cada ano o palanque oficial está maior.

Cansou

O desfile propriamente dito começou após a cansativa cerimônia de entrega de dezenas de medalhas a civis e militares. O rapapé leva cerca de uma hora, para suplício do povo, que teve que ficar esperando tudo em pé e sob sol forte.

Perigo ao lado

Um morador ficou levemente ferido na testa ao ser atingido por um projétil durante a exibição das tropas de elite da PM. Os tiros de festins são desferidos ao lado dos espectadores.

Questão de Justiça

Ontem de manhã, o chefe da Polícia Civil, Darcy Arruda, se dizia convicto de que a Justiça iria manter a prisão dos dois motoristas que provocaram o acidente que matou o casal na motocicleta na Terceira Ponte. Acertou.

Questão de Justiça 2

Ao saber da manutenção da prisão do advogado e do estudante, o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, disse à coluna que a Justiça foi feita. “O flagrante foi bem feito, as provas eram muito fortes. O Brasil precisa vencer a impunidade”.

Por quê?

Por que ontem, dia da cidade de Vila Velha, foi decretado ponto facultativo em Vitória e Viana?

Por quê? 2

Por que hoje, dia normal de trabalho, o Ministério Público Estadual decretou ponto facultativo?

Por quê? 3

Por que um membro da bancada federal do Estado não apresenta um projeto de lei para acabar com o famigerado ponto facultativo nos Estados, nos municípios e nos Poderes?

Alô, eleitor!

Você já viu algum servidor público escolher trabalhar em dia de ponto facultativo?