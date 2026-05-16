Corredor do ES conta a experiência no Quênia: “Antes do esporte, vem a parte humanitária”

O treinador de corrida Daniel dos Anjos, de 41 anos, esteve na cidade de Iten, no Quênia, durante 10 dias para viver uma experiência para lá de especial no berço do atletismo mundial. O capixaba viajou para o país africano através do “Kenya Experience”, um projeto de imersão do treinador Ademir Paulino.
Dago, como é conhecido Daniel dos Anjos, conta que no Quênia aprendeu que antes do esporte, vem a parte humanitária. No país do leste africano, as pessoas passam por dificuldades financeiras. Por isso, falta o que comer e o que beber.
Antes de começar um projeto de vida esportiva, eles falam que tem que começar um projeto de vida humana, porque antes do eu, existe o nós
Daniel dos Anjos treinador de corrida
Para chegar ao país, Dago passou por um processo seletivo promovido pela assessoria de corrida de Ademir Paulino, localizada em São Paulo. O Espírito Santo não contava com nenhum representante, porém, Daniel conseguiu superar essa estatística e se tornar o primeiro atleta capixaba a participar do programa.
“Eu passei. Foi uma realização, uma ligação muito forte que eu tive de admiração e respeito sobre o trabalho de um cara que é ídolo (Ademir Paulino)”.
Daniel dos Anjos embarcou para o Quênia junto de outras 29 pessoas. Por lá, ficou do dia 23 de abril ao dia 2 de maio. Foi uma experiência completa, do início ao fim da jornada na cidade de Iten. “Vivemos a realidade do Quênia, comendo o que eles comem. Eles usam pouca proteína, porque pesa e inflama o corpo deles. Priorizam mais quantidade de carboidrato, vegetais e produtos que eles cultivam nas vilas”.
Além disso, Dago e o grupo de corredores tiveram a oportunidade de entender a metodologia queniana, aprender sobre o treinamento de alto rendimento, conhecer a cultura local, vivenciar a realidade social e levar ajuda humanitária.
Doações para a população do Quênia
A ida ao Quênia não foi voltada apenas para a corrida e alta performance. Daniel dos Anjos ficou responsável pelas doações de materias escolares para o país africano. Foram aproximadamente 350 kits de material escolar. “Não fomos apenas levar materiais. Fomos levar dignidade”.
Totalizando todas as doações feitas pelo grupo, foram aproximadamente 230 quilos de materiais. Além dos kits de material escolar, ainda distribuíram 250 kits de higiene pessoal e entregaram cerca de 580 pares de tênis. “Um par de tênis lá, é a oportunidade que eles tem de mudar de vida”, destacou Dago.
"Um par de tênis e um sonho"
Durante a entrega dos pares de tênis, Dago pôde entender o quão importante e representativo é o material para os quenianos. Se trata de uma oportunidade para mudar de vida, afinal, vivem em condições de extrema pobreza.
Por vezes, os atletas do Quênia recebem oportunidades para correr uma maratona ou meia maratona fora do país. Com isso, recebem a passagem e o tênis para realizar a prova. “Os caras falam: ‘Esse aqui é o seu sonho, é para você mudar a sua vida’. Os atletas brilham, correm para vencer. Se errarem, não tem outra oportunidade. Entende porque eles são os melhores? Eles vivem nessa extremidade”.
O feito inédito de Sabastian Sawe
O corredor queniano Sabastian Sawe, de 31 anos, fez história na maratona de Londres no dia 26 de abril. Ele correu os 42 km em menos de duas horas em uma prova oficial. Sawe finalizou a corrida em 1h59min30s e foi o grande campeão. Na data do feito inédito, Dago estava no Quênia acompanhando a prova junto da população local.
Parecia que a gente estava lá na maratona de Londres. A gente foi assistir a maratona dentro de um bar. Lá estavam todos os atletas que participaram do processo de preparação do Sawe
Daniel dos Anjos Treinador de corrida
Em vídeo registrado (veja acima) pelo capixaba é possível ver a emoção e vibração dos quenianos a cada passada de Sabastian Sawe. “Não tem como não se emocionar”, reforçou Daniel.
Para Dago, é diferente do sentimento vivido pelos brasileiros com o futebol, considerado o esporte mais famoso do Brasil. “Eu acho que a única vez que eu presenciei algo do futebol tão impactante foi em 1994, na Copa de 94. Desde então, eu não vi mais nada parecido”.
Trajetória de Daniel dos Anjos na corrida
A história de Daniel dos Anjos com a corrida envolve superação e força de vontade. O capixaba viveu momentos conturbados ao longo da vida. Dago passou por um processo de obesidade e chegou a pesar 144 kg - com 68% de gordura corporal. “Chegou a mexer com todo sentido da minha vida. Eu fui fazer um exame, aí o médico falou que naquela situação não poderia ser pai, porque eu não tinha hormônio suficiente”.
Além do problema com o peso, Dago enfrentou a depressão e a ansiedade. “Eu tive alucinação de até tentar tirar minha vida, que não tava fazendo mais sentido para mim”.
O dia 13 de janeiro de 2021 foi um marco na vida de Daniel. Ele sofreu um infarto ainda muito novo, com 36 anos. Após o ocorrido, resolveu mudar o estilo de vida e “virar a chave”. “Ou eu mudo ou eu morro”, comentou o capixaba.
O treinador de corrida começou a mudança de vida no Crossfit, e foi através dos treinos de Crossfit que conheceu a corrida. A partir de então, criou intimidade com o esporte e passou a praticar como forma de perder peso. “Quando chegou dia 31 de dezembro de 2021, eu estava fazendo a prova mais importante do Brasil, que é a São Silvestre”.
A mudança de estilo de vida fez a história de Daniel dos Anjos mudar por completo. Aquilo que parecia improvável no passado, se tornou realidade com uma vida saudável e ativa.
“O milagre aconteceu. Minha esposa deu a notícia pra mim. No dia 13 de janeiro de 2022 ela tava grávida”.
Atualmente, o capixaba conta com a sua própria assessoria de corrida, a “Dago Runners”, que surgiu em dezembro de 2024. Hoje, a assessoria possui um grupo de 122 atletas, no qual 40 são atendidos de forma voluntária - pessoas que sofrem de depressão, dificuldades financeiras, entre outros problemas. “A mesma situação que eu sofri, eu coloquei dentro da assessoria. É uma forma de gratidão”.
Os pés de Dago já pisaram por diversos lugares ao redor do mundo. Além do Quênia, o capixaba já esteve na Alemanha, Argentina, Peru, Uruguai e Paraguai. São 16 maratonas e uma ultramaratona de 68km no currículo. “A corrida não salvou apenas meu corpo. Salvou minha mente, minha família e minha vida”.
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