Corredor do ES conta a experiência no Quênia: “Antes do esporte, vem a parte humanitária”

A história de Daniel dos Anjos com a corrida envolve superação e força de vontade. O capixaba viveu momentos conturbados ao longo da vida. Dago passou por um processo de obesidade e chegou a pesar 144 kg - com 68% de gordura corporal. “Chegou a mexer com todo sentido da minha vida. Eu fui fazer um exame, aí o médico falou que naquela situação não poderia ser pai, porque eu não tinha hormônio suficiente”.





Além do problema com o peso, Dago enfrentou a depressão e a ansiedade. “Eu tive alucinação de até tentar tirar minha vida, que não tava fazendo mais sentido para mim”.





O dia 13 de janeiro de 2021 foi um marco na vida de Daniel. Ele sofreu um infarto ainda muito novo, com 36 anos. Após o ocorrido, resolveu mudar o estilo de vida e “virar a chave”. “Ou eu mudo ou eu morro”, comentou o capixaba.





O treinador de corrida começou a mudança de vida no Crossfit, e foi através dos treinos de Crossfit que conheceu a corrida. A partir de então, criou intimidade com o esporte e passou a praticar como forma de perder peso. “Quando chegou dia 31 de dezembro de 2021, eu estava fazendo a prova mais importante do Brasil, que é a São Silvestre”.



