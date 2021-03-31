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Leonel Ximenes

Mistério no ES: “bonecos da morte” são colocados em frente a prefeitura

Caveiras foram retiradas antes do amanhecer; ninguém sabe se a iniciativa bizarra tem a ver com a pandemia de Covid-19

Publicado em 31 de Março de 2021 às 14:07

Públicado em 

31 mar 2021 às 14:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Os dois bonecos instalados no canteiro central da avenida em frente à Prefeitura de Itaguaçu
Os dois bonecos instalados no canteiro central da avenida em frente à Prefeitura de Itaguaçu Crédito: Divulgação
Noite de terça-feira, o silêncio habitual reina na pacata Itaguaçu, cidade do interior do Espírito Santo a 130 quilômetros de Vitória. Mas algo estranho perturbou a rotina do município desta vez: dois bonecos, representando a morte, foram afixados na calada da noite no canteiro central da principal avenida da cidade, em frente à sede da prefeitura.
Quem instalou esses bonecos? Por quê? Tem algo a ver com a tragédia da pandemia de Covid-19? O mistério continua, ninguém sabe dizer com certeza o motivo da iniciativa bizarra.
Na manhã desta quarta-feira (31), os dois bonecos do terror já não estavam mais afixados na Avenida 17 de Fevereiro. A coluna tentou contato com a prefeitura e com o prefeito Uesley Corteletti (Republicanos), mas ninguém atendeu ou retornou.

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O certo é que parece que os bonecos estavam incomodando, haja vista que foram retirados tão cedo que nem os varredores da prefeitura, que começam a trabalhar cedo, conseguiram ver as duas alegorias.
Com pouco mais de 14 mil habitantes, Itaguaçu, segundo o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), tem 1.354 casos de coronavírus. São 14 mortes, com letalidade de 1%.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Itaguaçu Covid-19 Pandemia
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