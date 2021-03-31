Mistério no ES: “bonecos da morte” são colocados em frente a prefeitura

Noite de terça-feira, o silêncio habitual reina na pacata Itaguaçu
, cidade do interior do Espírito Santo a 130 quilômetros de Vitória. Mas algo estranho perturbou a rotina do município desta vez: dois bonecos, representando a morte, foram afixados na calada da noite no canteiro central da principal avenida da cidade, em frente à sede da prefeitura.
Quem instalou esses bonecos? Por quê? Tem algo a ver com a tragédia da pandemia de Covid-19
? O mistério continua, ninguém sabe dizer com certeza o motivo da iniciativa bizarra.
Na manhã desta quarta-feira (31), os dois bonecos do terror já não estavam mais afixados na Avenida 17 de Fevereiro. A coluna tentou contato com a prefeitura e com o prefeito Uesley Corteletti (Republicanos), mas ninguém atendeu ou retornou.
O certo é que parece que os bonecos estavam incomodando, haja vista que foram retirados tão cedo que nem os varredores da prefeitura, que começam a trabalhar cedo, conseguiram ver as duas alegorias.