Novo centro náutico de Vitória será base da seleção brasileira de remo de praia

O Centro Náutico de Pontal de Camburi foi inaugurado neste domingo (16), em Vitória. A abertura veio com uma novidade: o espaço terá uma base permanente da seleção brasileira de remo de praia em Vitória. O centro também será utilizado pela Federação de Remo Capixaba.





Além do remo, a requalificação do canal amplia as opções de esporte e lazer em Pontal de Camburi. O espaço ganhou uma nova pista de skate, planejada a partir das necessidades apontadas pelos próprios praticantes, além de academia ao ar livre, academia para idosos, parque kids e pet park.





A estrutura integra a primeira etapa da requalificação das orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luíza, prevista no programa Vitória de Frente para o Mar. O projeto abrange uma área de 47 mil metros quadrados e recebe investimento de R$ 49,9 milhões.





Segundo a Prefeitura de Vitória, a obra está 80% concluída e será entregue em três etapas, permitindo que a população utilize os espaços conforme as frentes de trabalho forem finalizadas. Ainda estão em fase de conclusão os decks ao longo da orla e as arquibancadas alagáveis.





Ao todo, o projeto prevê 650 metros de decks, rampas para barcos, atracadouros, equipamentos esportivos e de lazer, via compartilhada para veículos, além de intervenções de acessibilidade e mobilidade. Veja fotos da inauguração: