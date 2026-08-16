AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Inaugurado neste domingo

Novo centro náutico de Vitória será base da seleção brasileira de remo de praia

Espaço inaugurado em Pontal de Camburi integra projeto de requalificação das orlas, que recebe investimento de R$ 49,9 milhões

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 17:01

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

16 ago 2026 às 17:01
Inauguração do Centro Náutico da Capital e urbanização do Pontal de Camburi
Inauguração do Centro Náutico da Capital e urbanização do Pontal de Camburi Ricardo Medeiros

O Centro Náutico de Pontal de Camburi foi inaugurado neste domingo (16), em Vitória. A abertura veio com uma novidade: o espaço terá uma base permanente da seleção brasileira de remo de praia em Vitória. O centro também será utilizado pela Federação de Remo Capixaba.


Além do remo, a requalificação do canal amplia as opções de esporte e lazer em Pontal de Camburi. O espaço ganhou uma nova pista de skate, planejada a partir das necessidades apontadas pelos próprios praticantes, além de academia ao ar livre, academia para idosos, parque kids e pet park.


A estrutura integra a primeira etapa da requalificação das orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luíza, prevista no programa Vitória de Frente para o Mar. O projeto abrange uma área de 47 mil metros quadrados e recebe investimento de R$ 49,9 milhões.


Segundo a Prefeitura de Vitória, a obra está 80% concluída e será entregue em três etapas, permitindo que a população utilize os espaços conforme as frentes de trabalho forem finalizadas. Ainda estão em fase de conclusão os decks ao longo da orla e as arquibancadas alagáveis. 


Ao todo, o projeto prevê 650 metros de decks, rampas para barcos, atracadouros, equipamentos esportivos e de lazer, via compartilhada para veículos, além de intervenções de acessibilidade e mobilidade. Veja fotos da inauguração:

Incentivo para o esporte

O espaço também será utilizado pela Federação de Remo Capixaba, além de receber uma base permanente da Seleção Brasileira de Remo de Praia.


A base permanente da seleção será viabilizada por meio de um acordo de cooperação entre a Prefeitura de Vitória e a Confederação Brasileira de Remo (CBR). O acordo terá duração inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação, e não prevê repasse de recursos do município para a confederação.


O centro náutico também deverá receber clínicas, cursos, capacitações e atividades de iniciação esportiva, formação de atletas e paradesporto.


A prefeita de Vitória, Cris Samorini, afirmou que a nova estrutura poderá contribuir para a formação de atletas e para a realização de treinamentos e competições na cidade.

É uma parceria que fortalece o esporte capixaba e coloca nossa cidade em uma posição de destaque no cenário nacional

Cris Samorini, prefeita de Vitória

Veja Também 

Sinalização para pedestres e ciclistas na nova Orla do Canal de Camburi

Canal de Camburi: confira as novidades para o novo trecho da orla

Orla de Vila Velha, urbanização, região da Ponta da Fruta

Nova orla em Vila Velha fica pronta em 2026; veja a região e os prazos

Para o secretário municipal de Esportes, Rodrigo Ronchi, a estrutura reforça a relação histórica da cidade com o remo.

Ter uma estrutura desse porte coloca Vitória em uma posição de destaque no remo de praia no Brasil. Mais do que receber atletas de alto rendimento, queremos que esse espaço seja referência

Rodrigo Ronchi, secretário municipal de Esportes 

O presidente da Federação de Remo Capixaba, Pedro Macário Erlacher, também destacou a representatividade da entrega como uma conquista para a modalidade.

O espaço é incrível e muito bacana. Essa parceria vai ser uma valorização gigante para o remo brasileiro. Agradeci a todos, muito obrigado

Pedro Macário Erlacher, presidente da Federação de Remo Capixaba

Quase tudo pronto

O programa Vitória de Frente para o Mar reúne intervenções de urbanização, mobilidade, acessibilidade e implantação de equipamentos públicos na Capital.


A Orla 1A, em Ilha das Caieiras, já foi concluída. A Orla 1B, que contempla Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência, está com 81% de execução, segundo a Prefeitura.


Já a Orla do Canal de Camburi registra 71% de execução e prevê uma intervenção de 3,3 quilômetros.

Leia mais sobre

Novo centro náutico de Vitória será base da seleção brasileira de remo de praia

Defesa Civil alerta para chuva persistente e alagamentos na Grande Vitória

Chuva provoca alagamentos na região central de Anchieta

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Orla Canal de Camburi Vitória (ES) Obras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Transpetro, Sedu e prefeituras do ES: 28 mil vagas em concursos e seleções
Imagem de destaque
Motociclista é resgatado após queda de 8 metros em ponte de Alegre; veja vídeo
Imagem BBC Brasil
Crise de Ceuta: o dilema do que fazer com as crianças que chegaram sozinhas e que a Espanha não sabe a quem devolver

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados