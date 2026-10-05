Prefeitura de Vila Velha realiza leilão de bens; confira os itens

A Prefeitura de Vila Velha vai leiloar, no dia 11 de novembro, a partir das 15 horas, sete lotes de bens móveis, sucatas de ferragens em geral e de veículo em desuso. Entre os destaques está um Volkswagen Voyage, ano/modelo 14/14, com lance inicial de R$ 28 mil.





A modalidade será online, já sendo possível se cadastrar previamente e ofertar lances no site oficial. Confira aqui.





Segundo a prefeitura, os bens poderão ser visitados presencialmente dos dias 4 a 10 de novembro das 9h às 17h, com agendamento prévio, que pode ser feito a partir do telefone (27) 3149-7314 ou e-mail: [email protected].





De acordo com o secretário municipal de Administração, Rodrigo Magnago, o leilão se dá em razão dos bens terem se tornado ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. “É uma oportunidade para o município se desfazer desses bens de forma racional e com economia para o erário”, destacou.





Os interessados devem ter seu CPF ou CNPJ regulares pela Receita Federal e seu endereço atualizado ou em processo de atualização pela Receita e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Confira o edital completo aqui.