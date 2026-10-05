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Leilão online

Prefeitura de Vila Velha realiza leilão de bens; confira os itens

Entre os destaques está um Volkswagen Voyage, ano/modelo 14/14, com lance inicial de R$ 28 mil

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 10:38

Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 

05 out 2026 às 10:38
Veículo da prefeitura de Vila Velha, colocado a leilão
Veículo da prefeitura de Vila Velha, colocado a leilão

A Prefeitura de Vila Velha vai leiloar, no dia 11 de novembro, a partir das 15 horas, sete lotes de bens móveis, sucatas de ferragens em geral e de veículo em desuso. Entre os destaques está um Volkswagen Voyage, ano/modelo 14/14, com lance inicial de R$ 28 mil.


A modalidade será online, já sendo possível se cadastrar previamente e ofertar lances no site oficial. Confira aqui


Segundo a prefeitura, os bens poderão ser visitados presencialmente dos dias 4 a 10 de novembro das 9h às 17h, com agendamento prévio, que pode ser feito a partir do telefone (27) 3149-7314 ou e-mail: [email protected].


De acordo com o secretário municipal de Administração, Rodrigo Magnago, o leilão se dá em razão dos bens terem se tornado ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. “É uma oportunidade para o município se desfazer desses bens de forma racional e com economia para o erário”, destacou.


Os interessados devem ter seu CPF ou CNPJ regulares pela Receita Federal  e seu endereço atualizado ou em processo de atualização pela Receita e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Confira o edital completo aqui.

Documentos necessários para participação

Pessoa Jurídica (empresa)


- Contrato Social e alterações em vigor;

- CNPJ;

- Carteira de Identidade de seu representante legal;

- Instrumento de procuração, se for o caso, com firma reconhecida em cartório, do sócio-gerente ou titular da empresa, outorgando os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos, devendo a pessoa a quem foi delegado o direito de representação portar documento de identificação oficial com foto.


 Pessoa Física


- Carteira de Identidade;

- CPF;

- Comprovante de residência.


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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