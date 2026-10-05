Motorista sem CNH perde controle de carro e quase invade farmácia no ES

Um motorista de 26 anos perdeu o controle do carro e quase invadiu uma farmácia na tarde de domingo (4), por volta das 14h31, na Avenida José Hosken Franklin, no Centro de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo estava com o licenciamento em atraso.





De acordo com a polícia, uma equipe fazia patrulhamento pela cidade quando avistou um Chevrolet Celta prata sobre a calçada, preso entre um corrimão e o comércio. O condutor disse aos policiais que os freios do veículo falharam, fazendo com que perdesse o controle da direção.





O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ainda segundo a PM, foram aplicadas as medidas administrativas, e o carro foi removido por um guincho para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).