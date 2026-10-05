Árvore cai sobre homem e jovem deixando os dois feridos em Ponto Belo

Uma árvore caiu e deixou um homem e um jovem feridos na localidade de Itamira, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Defesa Civil Municipal, os dois estavam sentados acompanhando a apuração das eleições quando foram atingidos pelos galhos. Um vídeo mostra a situação após o ocorrido (veja acima).





Pessoas que estavam no local ajudaram no socorro, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado. As duas vítimas foram encaminhadas para um hospital. De acordo com a Defesa Civil, o estado de saúde delas não é grave. A área foi isolada pelo órgão.





Ainda segundo a Defesa Civil, há outras árvores com mais de 60 anos na região, e a idade pode ter contribuído para o acidente. Nesta segunda-feira (5), as secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente de Ponto Belo irão ao local para avaliar as condições das árvores.