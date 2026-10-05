Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves mostra talento para música e ganha elogios até do pediatra

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, ainda tem apenas 1 ano e 4 meses, mas já dá sinais de que pode ter herdado o talento artístico das mães. A menina é fã de música, não costuma ficar parada quando ouve uma batida e já reconhece os aparelhos de som da casa.
Em entrevista à Quem, Brunna contou que a musicalidade da filha também chama a atenção durante as consultas médicas. De acordo com ela, pediatras costumam observar o comportamento da criança e comentar sobre a relação dela com a música.
“Todo consulta que eu a levo, os médicos e pediatras falam: ‘Essa criança é muito musical’. Acho que a fruta não cai longe do pé”, afirmou a dançarina.
Em casa, Zuri já sabe demonstrar quando quer ouvir uma música. Ela aponta para os equipamentos de som e pede para colocar as canções da mãe. Entre as preferidas está “Vai Lá, Vai Lá”, interpretada por Ludmilla.
A rotina da pequena também está cada vez mais movimentada. Segundo Brunna, Zuri corre pela casa, pede para passear e começou a reproduzir sons de animais depois de ouvir os nomes deles. A mãe define esse período como uma das fases mais empolgantes desde o nascimento da filha.
A fofura de Zuri também faz sucesso nas redes sociais. Recentemente, um registro da menina durante um momento de oração antes de dormir conquistou milhares de curtidas.
Brunna explicou que o hábito já faz parte da rotina da filha. Ela contou que, quando pergunta se Zuri quer orar para o “Papai do Céu”, a menina imediatamente junta as mãos.
“Ensino há um tempo ela a orar. Quando eu falo: ‘Vamos orar para o Papai do Céu’, ela junta as mãozinhas. Eu não aguento tanta fofura”, contou.
Além de se divertir com a desenvoltura da filha, Brunna vê na relação de Zuri com a música uma possível herança familiar. A pequena gosta de cantar, dançar e acompanhar os ritmos — características que, para a mãe, mostram que a paixão pela música pode mesmo ter passado de geração.