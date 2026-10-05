Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves mostra talento para música e ganha elogios até do pediatra

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, ainda tem apenas 1 ano e 4 meses, mas já dá sinais de que pode ter herdado o talento artístico das mães. A menina é fã de música, não costuma ficar parada quando ouve uma batida e já reconhece os aparelhos de som da casa.





Em entrevista à Quem, Brunna contou que a musicalidade da filha também chama a atenção durante as consultas médicas. De acordo com ela, pediatras costumam observar o comportamento da criança e comentar sobre a relação dela com a música.





“Todo consulta que eu a levo, os médicos e pediatras falam: ‘Essa criança é muito musical’. Acho que a fruta não cai longe do pé”, afirmou a dançarina.





Em casa, Zuri já sabe demonstrar quando quer ouvir uma música. Ela aponta para os equipamentos de som e pede para colocar as canções da mãe. Entre as preferidas está “Vai Lá, Vai Lá”, interpretada por Ludmilla.





A rotina da pequena também está cada vez mais movimentada. Segundo Brunna, Zuri corre pela casa, pede para passear e começou a reproduzir sons de animais depois de ouvir os nomes deles. A mãe define esse período como uma das fases mais empolgantes desde o nascimento da filha.