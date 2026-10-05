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Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves mostra talento para música e ganha elogios até do pediatra

Com 1 ano e 4 meses, Zuri já demonstra facilidade com música, dança e até imita sons de animais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 12:11

Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves chama atenção por talento musical
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves chama atenção por talento musical Reprodução/Instagram/@brunnagoncalves

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, ainda tem apenas 1 ano e 4 meses, mas já dá sinais de que pode ter herdado o talento artístico das mães. A menina é fã de música, não costuma ficar parada quando ouve uma batida e já reconhece os aparelhos de som da casa.


Em entrevista à Quem, Brunna contou que a musicalidade da filha também chama a atenção durante as consultas médicas. De acordo com ela, pediatras costumam observar o comportamento da criança e comentar sobre a relação dela com a música.


“Todo consulta que eu a levo, os médicos e pediatras falam: ‘Essa criança é muito musical’. Acho que a fruta não cai longe do pé”, afirmou a dançarina.


Em casa, Zuri já sabe demonstrar quando quer ouvir uma música. Ela aponta para os equipamentos de som e pede para colocar as canções da mãe. Entre as preferidas está “Vai Lá, Vai Lá”, interpretada por Ludmilla.


A rotina da pequena também está cada vez mais movimentada. Segundo Brunna, Zuri corre pela casa, pede para passear e começou a reproduzir sons de animais depois de ouvir os nomes deles. A mãe define esse período como uma das fases mais empolgantes desde o nascimento da filha.

A fofura de Zuri também faz sucesso nas redes sociais. Recentemente, um registro da menina durante um momento de oração antes de dormir conquistou milhares de curtidas.


Brunna explicou que o hábito já faz parte da rotina da filha. Ela contou que, quando pergunta se Zuri quer orar para o “Papai do Céu”, a menina imediatamente junta as mãos.


“Ensino há um tempo ela a orar. Quando eu falo: ‘Vamos orar para o Papai do Céu’, ela junta as mãozinhas. Eu não aguento tanta fofura”, contou.


Além de se divertir com a desenvoltura da filha, Brunna vê na relação de Zuri com a música uma possível herança familiar. A pequena gosta de cantar, dançar e acompanhar os ritmos — características que, para a mãe, mostram que a paixão pela música pode mesmo ter passado de geração.

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