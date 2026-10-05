Renato Albani revela diagnóstico de paralisia de Bell; entenda o que é

Em vídeo publicado no Instagram, no sábado, o humorista Renato Albani revelou que está com paralisia de Bell, uma condição caracterizada pelo enfraquecimento ou perda dos movimentos dos músculos de um lado do rosto.





"Terça-feira acordei e senti uma pedaço desse lado (direito) do rosto dormente. Comecei a ficar assustado e o médico disse que é paralisia de bell. É um vírus que afeta o corpo e a boca parece que tomei anestesia de dentista. Não é grave e mais comum do que a gente pensa. Fernanda Gentil, o jogador Falcão já tiveram... E não necessariamente está associado ao estresse. O vírus é tratado com corticoide. Está tudo certo, o problema é que fica com a cara estranha. Mas estou bem e me cuidando", disse no vídeo.





A cada ano, estima-se que cerca de 80 mil brasileiros vivam esse drama, na vida real. A recomendação, aliás, a quem tiver problema do gênero, é ir imediatamente ao hospital. Na maioria das vezes, esses casos são reversíveis. Só que é preciso rapidez no diagnóstico.

"A paralisia facial idiopática, também chamada de paralisia de Bell, é uma emergência médica e deve fazer o paciente procurar um pronto-socorro para o primeiro atendimento o quanto antes. A precocidade do diagnóstico e tratamento é fator crucial no resultado de melhora ou cura", diz o otorrinolaringologista José Ricardo Gurgel Testa.





O médico explica que esse tipo de alteração está diretamente associada à inflamação ou inchaço do nervo facial. "Quando afetado por alguma razão, esse nervo provoca sintomas como boca torta, dificuldade para movimentar o rosto e/ou falta de expressão em uma parte da face, o que também pode alterar de forma marcante a comunicação e a autoestima das pessoas", enfatiza o médico.

As causas, entretanto, podem ter diferentes naturezas: estresse, baixa imunidade, mudança repentina de temperatura, doenças neoplásicas ou até mesmo idiopáticas – ou seja, sem causas definidas.