O herpes-zóster pode ocorrer mais de uma vez? Veja as chances de reincidência

O herpes-zóster é uma doença causada pela reativação do vírus varicela-zóster, o mesmo vírus que causa a catapora. Depois que a pessoa tem um primeiro contato com esse vírus, ele pode permanecer “adormecido” no organismo, nos nervos, por muitos anos. Em algum momento da vida, pode voltar a se manifestar na forma de herpes-zóster. É importante ressaltar que ele não é a mesma coisa que o herpes simples, responsável, por exemplo, pelo herpes labial e genital.





A dermatologista Pauline Lyrio explica que a complicação mais conhecida da doença é a neuralgia pós-herpética, uma dor que pode persistir mesmo depois que as feridas já cicatrizaram. "Quando o zóster acomete a região dos olhos, também pode provocar complicações oculares e, em casos mais graves, comprometer a visão. Mais raramente, podem ocorrer infecção bacteriana das lesões, alterações neurológicas e formas disseminadas da doença, principalmente em pessoas imunocomprometidas".





A causa da doença é a reativação do vírus varicela-zóster que já estava no organismo. Em geral, não se trata de uma nova infecção adquirida naquele momento. "O risco de reativação aumenta com o envelhecimento e em situações que reduzem a resposta do sistema imunológico, como algumas doenças ou o uso de determinados medicamentos imunossupressores. Por isso, não é correto atribuir o aparecimento do zóster simplesmente ao estresse ou a um único fator", diz a médica.





Muitas vezes, antes mesmo de aparecerem as lesões, a pessoa sente dor, ardência, queimação, formigamento, coceira ou uma sensibilidade diferente em uma determinada região da pele. "Depois surgem as lesões cutâneas, geralmente acompanhando o trajeto de um nervo e mais frequentemente de um lado do corpo. Algumas pessoas também podem apresentar mal-estar, dor de cabeça ou outros sintomas gerais", conta Pauline.