AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • O herpes-zóster pode ocorrer mais de uma vez? Veja as chances de reincidência
Infecção

O herpes-zóster pode ocorrer mais de uma vez? Veja as chances de reincidência

Mesmo antes de aparecerem as lesões, a pessoa sente dor, ardência, queimação, formigamento, coceira ou uma sensibilidade diferente em uma determinada região da pele

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 15:44

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

01 out 2026 às 15:44
herpes-zóster
Herpes-zóster é uma doença causada pela reativação do vírus varicela-zóster shutterstock

O herpes-zóster é uma doença causada pela reativação do vírus varicela-zóster, o mesmo vírus que causa a catapora. Depois que a pessoa tem um primeiro contato com esse vírus, ele pode permanecer “adormecido” no organismo, nos nervos, por muitos anos. Em algum momento da vida, pode voltar a se manifestar na forma de herpes-zóster. É importante ressaltar que ele não é a mesma coisa que o herpes simples, responsável, por exemplo, pelo herpes labial e genital.


A dermatologista Pauline Lyrio explica que a complicação mais conhecida da doença é a neuralgia pós-herpética, uma dor que pode persistir mesmo depois que as feridas já cicatrizaram. "Quando o zóster acomete a região dos olhos, também pode provocar complicações oculares e, em casos mais graves, comprometer a visão. Mais raramente, podem ocorrer infecção bacteriana das lesões, alterações neurológicas e formas disseminadas da doença, principalmente em pessoas imunocomprometidas".


A causa da doença é a reativação do vírus varicela-zóster que já estava no organismo. Em geral, não se trata de uma nova infecção adquirida naquele momento. "O risco de reativação aumenta com o envelhecimento e em situações que reduzem a resposta do sistema imunológico, como algumas doenças ou o uso de determinados medicamentos imunossupressores. Por isso, não é correto atribuir o aparecimento do zóster simplesmente ao estresse ou a um único fator", diz a médica.


Muitas vezes, antes mesmo de aparecerem as lesões, a pessoa sente dor, ardência, queimação, formigamento, coceira ou uma sensibilidade diferente em uma determinada região da pele. "Depois surgem as lesões cutâneas, geralmente acompanhando o trajeto de um nervo e mais frequentemente de um lado do corpo. Algumas pessoas também podem apresentar mal-estar, dor de cabeça ou outros sintomas gerais", conta Pauline.

Pauline Lyrio, dermatologista
A dermatologista Pauline Lyrio explica os sinais da doença Divulgação

O mais característico é o aparecimento de pequenas bolhas agrupadas sobre uma área avermelhada da pele. Elas costumam se distribuir em uma faixa, acompanhando o trajeto de um nervo, e geralmente ficam restritas a um lado do corpo, sem atravessar a linha central

Pauline Lyrio Dermatologista

A dermatologista explica que com a evolução, essas bolhas secam e formam crostas. Em alguns pacientes podem permanecer manchas e, menos frequentemente, cicatrizes.


Segundo o infectologista Luis Henrique Borges, da Rede Meridional, a doença é a segunda manifestação do vírus da varicela. O agente infeccioso permanece dormente no tecido nervoso por anos após o quadro inicial de catapora e retorna ao organismo quando ocorre uma queda nos níveis de anticorpos protetores.


A boa notícia para quem já enfrentou a infecção é que o risco de reativação é baixo. O médico explica que, diferente do herpes labial ou do herpes genital, o herpes-zóster raramente volta a surgir. "Trata-se de uma doença que causa bastante incômodo, mas apresenta curso benigno, não costuma recorrer e raramente evolui para outras complicações".


Essas diferenças também se refletem nas formas de contágio e no tipo de vírus envolvido. O herpes labial é causado geralmente pelo vírus Herpes Simplex 1, transmitido por meio do beijo ou do contato oral com copos, talheres e alimentos contaminados. O herpes genital surge a partir do Herpes Simplex 2, transmitido por relações sexuais. "Já o vírus da varicela-zóster pode ser transmitido por contato respiratório ou pele a pele a partir de pessoas com catapora, mas a transmissão do zóster contagia apenas indivíduos que nunca tiveram catapora ou que jamais tomaram a vacina antivaricela", explica Luis Henrique Borges.

Tratamento

Mesmo após a cicatrização completa das feridas, o desconforto pode persistir por um período, pois reflete o comprometimento do nervo responsável pela sensibilidade daquela região. Embora raras, complicações podem incluir o comprometimento do sistema nervoso pelo próprio vírus ou infecções secundárias da pele causadas por bactérias que aproveitam o rompimento da barreira cutânea.


 “O diagnóstico não necessita de exames complementares e é realizado de forma clínica, com base nas queixas do paciente e no exame visual das lesões na pele. O tratamento envolve o uso do antiviral Aciclovir ou de seus análogos no início do quadro, acompanhado de analgésicos e compressas geladas aplicadas sobre a área afetada para aliviar a dor. Como forma de prevenção, a vacina é recomendada para pessoas acima de 50 anos, em esquema de duas doses, estando disponível na rede privada por ainda não integrar o sistema gratuito do SUS”, esclarece Borges.


Pauline conta que o tratamento geralmente inclui medicamentos antivirais, como valaciclovir, aciclovir ou famciclovir, administrados de forma oral, além do controle da dor e dos cuidados com as lesões. "Os antivirais têm maior benefício quando o tratamento é iniciado precocemente, por isso é importante procurar avaliação médica assim que houver suspeita".


A conduta precisa ser individualizada de acordo com idade, intensidade dos sintomas, localização das lesões e condições de saúde do paciente. Acometimento próximo aos olhos, doença disseminada ou casos em pacientes imunocomprometidos merecem atenção especialmente rápida. "Se a pessoa desenvolver neuralgia pós-herpética, também existem tratamentos específicos para controlar essa dor persistente".


A dermatologista diz que a maioria das pessoas apresenta apenas um episódio, mas ter tido herpes-zóster uma vez não significa que a pessoa esteja protegida para sempre. "A doença pode voltar, inclusive em pessoas sem uma imunodeficiência conhecida, e o risco tende a ser maior em algumas situações de comprometimento do sistema imunológico".


A principal medida específica de prevenção é a vacinação contra o herpes-zóster. No Brasil, a vacina recombinante é indicada para adultos a partir dos 50 anos e também, a partir dos 18 anos, para pessoas com maior risco de desenvolver a doença, incluindo determinados pacientes imunocomprometidos. São duas doses, e a indicação e o melhor momento devem ser avaliados individualmente.


"Inclusive, quem já teve herpes-zóster pode ter indicação de receber a vacina depois que o episódio agudo estiver resolvido. Ter apresentado a doença anteriormente não elimina a possibilidade de recorrência nem a indicação de prevenção", finaliza a médica.

Veja Também 

Netinho de Paula

Câncer de tireoide: rouquidão persistente é sintoma da doença de Netinho de Paula

Dor de cabeça intensa

Meningite: sintomas, transmissão e quando procurar ajuda médica

Leonardo

O que são triglicérides e por que a alteração fez Leonardo parar de beber?

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Herpes Zoster
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mãe e filha são presas por venda de canetas emagrecedoras não autorizadas em Guaçuí
Técnica de enfermagem e mãe são presas por vender canetas emagrecedoras no ES
Eleitor pode manifestar preferência política, mas não deve influenciar o voto de outros usuários.
Vai postar no dia da eleição? Veja os cuidados para não cometer crime eleitoral
Os vídeos de Catarina Cecin Gazele estão no perfil @catarinacecin
Capixaba conta no Instagram a história do voto feminino no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados