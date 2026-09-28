Câncer de tireoide: rouquidão persistente é sintoma da doença de Netinho de Paula

O cantor Netinho de Paula, de 56 anos, foi diagnosticado com câncer de tireoide e deverá passar por cirurgia em outubro. O artista anunciou que ficará cerca de 30 dias afastado da agenda de shows para realizar o procedimento e se recuperar.





Segundo informações divulgadas pela equipe do cantor, exames realizados recentemente identificaram um nódulo na tireoide. As características da alteração levaram à realização de uma punção para investigação, que apontou um carcinoma papilífero em estágio inicial. Após avaliação médica, foi indicado o tratamento cirúrgico.





Durante uma apresentação em Manaus, no último sábado (26), Netinho falou publicamente sobre o diagnóstico e afirmou estar tranquilo. O cantor disse ainda que espera retornar aos palcos até o fim do ano.





"Quero dizer pra vocês o seguinte: eu estou muito tranquilo. Claro que não é normal você receber uma informação de que você tá com câncer, isso não é uma coisa que é normal. Mas esse câncer é um câncer fraquinho, esse é um câncer na amígdala. E os caras falaram o seguinte: 'Negrão, faz o tratamento, faz o que tem que fazer e vai dar tudo certo"'.





Apesar do cantor fala que o câncer é nas amigdalas, a assessoria de imprensa do artista confirmou para reportagem da Quem que o tumor é na tireoide. "A assessoria de Netinho de Paula informa que exames realizados recentemente identificaram um nódulo na tireoide do artista. Segundo a equipe médica que acompanha o cantor, as características observadas levaram à realização de uma punção para investigação e o resultado apontou um carcinoma papilífero em estágio inicial", diz nota.





O caso chama atenção para um tumor que pode não provocar sintomas nas fases iniciais. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 16.450 novos casos de câncer de tireoide por ano entre 2026 e 2028, sendo 13.310 em mulheres e 3.140 em homens.