Como aliviar a dermatite atópica? Veja dicas para acalmar a pele

Um dos principais pontos de atenção está na barreira cutânea. Em pessoas com dermatite atópica, seu funcionamento é comprometido, facilitando a perda de água e tornando a pele mais vulnerável ao ressecamento e a agentes externos. Por isso, a hidratação é uma etapa fundamental da rotina. Porém, os cuidados não precisam começar apenas depois do banho: a própria forma como a pele é higienizada pode fazer diferença.





“A pele de quem tem dermatite atópica apresenta alterações na composição dos lipídios e proteínas que ajudam a manter as células da epiderme unidas e a reter água. Com essa barreira menos eficiente, há uma maior perda de água para o ambiente, o que favorece o ressecamento e facilita a entrada de agentes externos que podem desencadear crises da própria doença, além de favorecer quadros alérgicos e infecciosos”, explica a dermatologista Carla Presti, gerente médica da Mantecorp Skincare.





A relação entre banho e dermatite atópica merece atenção porque alguns hábitos aparentemente inofensivos podem contribuir para o agravamento do ressecamento e, consequentemente, da própria doença. Água muito quente, sabonetes abrasivos e o atrito excessivo de buchas ou toalhas estão entre os fatores que podem sensibilizar ainda mais uma barreira cutânea já fragilizada. A recomendação é priorizar banhos mais rápidos, em temperatura amena, sem atrito e com produtos de limpeza suaves e adequados às necessidades da pele sensível.





É justamente daí que vem a ideia de que a hidratação pode começar antes mesmo da aplicação do hidratante. "A escolha de produtos que realizem a higiene sem remover excessivamente a proteção natural da pele e mantendo a barreira cutânea equilibrada, ajuda a evitar a sensação de ressecamento após a higienização e auxilia no tratamento da doença. Depois da limpeza, a aplicação do hidratante com a pele ainda levemente úmida melhora sua performance na manutenção da barreira cutânea", diz Carla.





O tratamento da dermatite atópica envolve cuidados contínuos para preservar a barreira cutânea e controlar a inflamação e a coceira. Entre as principais recomendações estão o uso frequente de cremes e loções hidratantes, banhos rápidos, com água não muito quente, e a utilização reduzida ou adequada de sabonetes.





Dependendo do quadro, podem ser indicados medicamentos tópicos apropriados para cada região do corpo e os utilizados para o controle da coceira. Nos casos mais graves, o tratamento pode incluir imunossupressores por via oral, além de fototerapia com UVB de banda estreita, que pode contribuir especialmente para a redução do prurido.





“A pele dos pacientes com dermatite atópica é muito seca e precisa de cremes ou loções hidratantes aplicados, em geral, de duas a três vezes ao dia. Esses cuidados ajudam a preservar a barreira cutânea e devem fazer parte da rotina, não apenas dos momentos de crise”, esclarece Rosana.