Mounjaro causa queda de cabelo? Dermatologistas explicam o que fazer

A perda de peso rápida proporcionada por medicamentos como o Mounjaro (tirzepatida) tem transformado o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. No entanto, à medida que mais pacientes alcançam resultados expressivos na balança, um efeito colateral estético começa a preocupar nos consultórios: a queda de cabelo.





A queda capilar consta na bula do Mounjaro como um efeito colateral comum, afetando entre 1% e 10% dos usuários. Mas a pergunta que muitos fazem é: o remédio ataca diretamente os fios?





A resposta é não. Dermatologistas explicam que o medicamento em si não possui um mecanismo tóxico para os folículos pilosos. O verdadeiro culpado por trás dos fios ralos é o eflúvio telógeno, uma condição desencadeada pelo estresse físico e metabólico provocado pelo emagrecimento acelerado.





A dermatologista Isabella Redighieri diz que a queda de cabelo pode ocorrer durante o tratamento com tirzepatida, embora não aconteça com todas as pessoas. "Nos estudos clínicos, a queda capilar foi relatada como um evento adverso e esteve associada principalmente à perda de peso rápida. Além disso, a diminuição de ingestão calórica e de proteínas pode acentuar a queda. Por isso, é importante entender que, muitas vezes, não é o medicamento agindo diretamente no folículo, mas o conjunto de alterações que acompanha o emagrecimento".





A própria perda de peso, principalmente quando rápida, é um dos principais fatores. Além disso, a redução importante da ingestão calórica pode levar a uma ingestão insuficiente de proteínas, ferro, zinco e outros nutrientes importantes para o ciclo capilar. "Também devemos considerar que algumas pessoas já apresentam uma predisposição a doenças capilares, como a alopecia androgenética, e o emagrecimento pode funcionar como um gatilho para tornar a rarefação mais evidente", diz Isabella Redighieri.





O cabelo é bastante sensível a mudanças metabólicas. Quando ocorre uma perda de peso importante, especialmente em um período relativamente curto, o organismo pode interpretar essa mudança como uma situação de estresse e redirecionar energia e nutrientes para funções consideradas prioritárias. "Como consequência, uma parcela maior dos fios pode deixar prematuramente a fase de crescimento e entrar na fase de repouso, levando à queda algumas semanas ou meses depois. Esse mecanismo é típico do chamado eflúvio telógeno", diz a dermatologista.





O eflúvio telógeno é uma das principais explicações para a queda de cabelo observada após mudanças repentinas no organismo, entre elas, o emagrecimento, que é um gatilho.