Saiba como é definido o número de deputados de cada Estado

Nas eleições de 2026, os eleitores brasileiros vão escolher 513 deputados federais e 1.035 deputados estaduais. Mas o número de cadeiras em disputa não é igual em todos os estados. O Espírito Santo, por exemplo, tem direito a dez vagas na Câmara dos Deputados, enquanto São Paulo é dono de 70 assentos na Casa de Leis em Brasília.





Essa diferença no total de vagas para deputado federal existe porque a Constituição determina que a representação na Câmara dos Deputados seja proporcional à população, respeitados os limites de oito a 70 parlamentares por unidade da Federação.





A distribuição das cadeiras, nesse caso, é feita considerando dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso significa que partidos menos populosos terão, consequentemente, menor número de cadeiras no Legislativo federal.





No caso das vagas para deputado estadual em cada unidade da federação, a distribuição das cadeiras é baseada na representação na Câmara dos Deputados. A Constituição estabelece que, em estados com até 12 deputados na Casa de Leis federal, os assentos nas Assembleias Legislativas sejam o triplo desse quantitativo.





Dessa forma, como o Espírito Santo conta, atualmente, com dez cadeiras na Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa capixaba dispõe de 30 vagas para deputado estadual em cada eleição geral.



